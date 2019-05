00:34 Uhr

Quellenkunde über Leibeigenschaft

Heimatforschertreffen am 10. Mai

Beim Stammtisch der Familien- und Heimatforscher aus dem Schrobenhausener Land am Freitag, 10. Mai, um 19.30 Uhr im Gasthaus Felbermaier in Lampertshofen hält Manfred Wegele, Familienforscher und Landesvorsitzender des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, einen Vortrag mit dem Titel „Quellenkunde: Leibeigenschaftsakten“.

Wie der Vortragstitel andeutet, zählen die sogenannten Leibeigenschaftsakten zu einer ergiebigen Quellengattung in der Ahnenforschung. Sie sind zwar kaum bekannt, dürften aber wegen ihrer Aussagekraft in vielen Fällen von unschätzbarem Wert sein. Die Verbreitung der Leibeigenschaftsbücher ist unterschiedlich gelagert, in Nordschwaben sind sie zum Beispiel zahlreich vorhanden und beginnen bereits im 16. Jahrhundert.

Im Rahmen des Referats will Wegele zunächst grundsätzliche Erklärungen zum Begriff der Leibeigenschaft liefern. Erst dann kann sich dafür ein Verständnis bilden, wie die schriftlichen Zeugnisse entstehen konnten. So stand man als Leibeigener in besonderer Abhängigkeit zum Grundherrn, die sich an bestimmten jährlichen Abgabenleistungen wie etwa dem „Leibschilling“ und dem „Herbsthuhn“ festmachen ließ. Bei einer Heirat musste ein sogenannter Brautlauf entrichtet oder beim Tode das beste Stück Vieh und Kleidungsstück von den Erben abgegeben werden. Im Laufe der Zeit wurden die Naturalabgaben nach und nach durch Geldzahlungen ersetzt. Eine weitere Besonderheit war die Vererbbarkeit der Leibeigenschaft über die Mutter und eben nicht über den Vater. Wegele wird diesen Sachverhalt anhand von Originalquellen darstellen.

Besucher können an diesem Abend auch die erweiterte Neuauflage des Buches „Was waren Hiag und Paraxol im Hagenauer Forst Schrobenhausen“ von Wolfgang Haas aus Langenmosen zum Selbstkostenpreis von acht Euro erwerben. Der Autor konnte mittlerweile ein großes Geheimnis des einstigen Werksleiters Dr. Wilhelm Hensinger lüften, was den Umfang der Neuauflage auf 140 Seiten ausdehnte. (npi)

Themen Folgen