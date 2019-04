00:33 Uhr

Raus in die Natur mit dem Ferienprogramm

Teil des Ferienprogramms war ein Ausflug in den Englischen Garten, bei dem sich die Kinder mit Stöcken gerüstet auf den Weg machten.

Die sechste Auflage des Gemeinschaftsprojekts „Ferien im Ostend“ hatte wieder ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Die Kinder machten Ausflüge und bauten ein Kräuterhochbeet

Nach den großen Erfolgen bei den ersten fünf Ferienprogrammen war für die Verantwortlichen des Bürgerhauses, BRK-Familienzentrums, der Jugendsozialarbeit sowie evangelischen und katholischen Kirche schnell klar, dass in diesen Osterferien die sechste Auflage des Programms angeboten wird. Wie wichtig dieses Gemeinschaftsprojekt ist, zeigt das Beispiel der Geschwister Elif-Naz (9 Jahre) und dem zwei Jahre jüngeren Emir, deren Eltern beide berufstätig sind. „Genau diese Familien wollen wir mit unserem Angebot erreichen und entlasten“ erklärt Stadtteilmanager Jürgen Stickel. Insgesamt 23 Kinder aus dem Ostend – von der ersten bis zur dritten Klasse – nahmen daran teil.

Themenschwerpunkt beim Oster-Ferienprogramm war die Natur. So standen neben einem Spaziergang in den Englischen Garten und Freispiel auf dem Volksfestplatz auch der Bau und das Bepflanzen eines Kräuterhochbeetes sowie in Kooperation mit dem LBV das Aufstellen und Befüllen eines selbst gebauten Insektenhotels auf dem Programm. „Durch das gegenseitige Unterstützen lernen die Kinder wichtige soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten. Aber auch durch den Bau und das Aufstellen des Beetes und Hotels erfahren die Kinder Anerkennung und Stolz, denn das Projekt wird von den Eltern und Lehrern positiv wahrgenommen“ erklärt Marek Hajduczek vom Stadtteilmanagement.

Des Weiteren durften die Kinder ihr eigenes Pflanzgefäß töpfern und Kresse ansäen. Das Highlight des dreitägigen Programms war jedoch der Ausflug nach Hilgertshausen zum Erlebnisbauernhof „Ferlhof“. Hier erhielten die Grundschüler direkte Einblicke in die heimische Landwirtschaft und in die Natur. „Dass wir in das Gehege der Esel rein und die Tiere striegeln und streicheln durften, war super“ sagt die neunjährige Lina-Marie.

Viel Wert legte das Betreuerteam um Marek Hajduczek auf gesunde Ernährung. Dass es dieses Mal keinen Schokoaufstrich oder zuckerhaltige Frühstücksflocken gab, sondern neben Obst und Gemüse auch selbst gemachte Marmelade sowie frisch zubereitete Smoothies, fand der sechsjährige Matteo „echt lecker“. Den Bezug zur gesunden Ernährung haben die Teilnehmer besonders durch ihr aktives Mitarbeiten bei der Vor- und Zubereitung von Speisen wie Kräuterquark, Brötchen sowie frischen Pommes erhalten. Zum Abschluss wurde vor dem Bürgerhaus gegrillt.

Und wie lautet das Fazit der Verantwortlichen? „Wir konnten wieder einmal das Wir-Gefühl der Kinder im Stadtteil Ostend stärken und neue Erfahrungshorizonte öffnen. Das Wichtigste aber war, dass es den Mädchen und Jungs großen Spaß gemacht hat“, sagen sie.

Themen Folgen