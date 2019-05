00:33 Uhr

Regens-Wagner feiert zwei Geburtstage

Jubiläumsfeier am Tag der offenen Tür

Ein Doppeljubiläum feiert die Regens-Wagner-Berufsschule Schrobenhausen am Tag der offenen Schule (Freitag, 24. Mai). Seit 40 Jahren besteht die Schule und seit zehn Jahren ist sie am Standort Schrobenhausen. Die private Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung mit dem Schulprofil Inklusion öffnet an diesem Tag von 12.30 bis 16 Uhr ihre Türen.

In den Fachbereichen Bau, Holz, Farbe, Metall, Kfz, Friseur, Bäcker, Hauswirtschaft, Gartenbau, Textil und Verkauf können Gäste und Besucher lebende Werkstätten erleben und selbst aktiv werden. Mit Recycling-Mode, Hochsteckfrisuren, Lebensmittelrettern, Wasserstrahlschneidemaschine, Elektromobilität, Wandgestaltung und Schablonieren, Trockenbau und Maurertest, CNC-Bearbeitungszentrum, Stoff statt Plastik, Kupferrosen selbst bauen, Farbkreisel und vieles mehr wird ein breites und vielfältiges Spektrum der Berufsvorbereitung und der dualen Ausbildung vorgestellt.

Um 12.30 Uhr läuft die Aktion „Die Haarspender“, als Hilfe für Kinder, die durch Krankheit ihr eigenes Haar verloren haben. Infostände des TÜV Bayern und der Verkehrswacht ergänzen das Angebot im Fachbereich Kfz. Der neue Image-Film der Regens-Wagner-Berufsschule wird vorgestellt. Verschiedene Workshops in den Fachbereichen werden angeboten.

Im Fachbereich Gartenbau können Gemüsekisten to go und Gemüsejungpflanzen eingekauft, Pflanzen selbst getopft und mitgenommen werden. Der Berufsbildungsbereich REHA von Regens Wagner Hohenwart stellt Ausbildungsmöglichkeiten für Fachpraktiker in Küche und Garten vor. In der Cafeteria, der Hauswirtschaft, der Backstube, im Shop und am Dönerstand wird schließlich bestens für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. (nr)

Das Schulgebäude erreichen die Besucher sowohl über die Michael-Thalhofer-Straße 11 als auch über die Georg-Leinfelder-Straße 8 (gegenüber dem Hallenbad).

