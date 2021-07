Rennertshofen-Erlbach

18:30 Uhr

Kapelle in Erlbach: Was fünf Jahre währt, ist nun gut

Plus Die Renovierung der Kapelle St. Antonius in Erlbach hat einige Zeit beansprucht. Nun ist sie fertig.

Von Manfred Dittenhofer

Waren es die sehr trockenen Sommer in den Jahren 2014 und 2015? Oder das fehlende tiefe Fundament? Lag es einfach an dem hohen Alter der Kirche? Oder spielte alles zusammen eine Rolle? Egal. Als an der Erlbacher Kapelle St. Antonius erste Risse im Mauerwerk auftauchten, bestätigten sich schnell die Befürchtungen der Kirchengemeinde. Die Statik der 1819 erbauten Kapelle war in Gefahr.

