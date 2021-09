Rennertshofen

vor 34 Min.

Kino Rennertshofen: Jetzt kommt es zum Bürgerentscheid

Streitobjekt: das alte Kino in Rennertshofen.

Plus Unterschriften und Form passen: Der Rennertshofener Gemeinderat ließ das Bürgerbegehren zum alten Kino zu. Die Fraktionen schweigen jedoch zu ihrer Entscheidung.

Von Manfred Dittenhofer

Mit Spannung wurde in Rennertshofen die Entscheidung des Gemeinderates über die Zulassung des Bürgerbegehrens mit der Frage nach dem Kauf des alten Kinos durch die Marktgemeinde erwartet. Das zeigten die zahlreichen Zuschauer, die die Sitzung am Dienstagabend verfolgten. Die Abstimmung ging dann ganz schnell über die Bühne. Einstimmig winkte der Gemeinderat das Bürgerbegehren durch. Die Verwaltung wird nun alles für einen Bürgerentscheid vorbereiten. Dann haben die Rennertshofener Bürger an der Wahlurne das letzte Wort.

