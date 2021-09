Rennertshofen

07:06 Uhr

Zwei Dirigenten, zwei Auftritte, vier Kapellen: Serenade in Rennertshofen und Gerolsbach

Plus Endlich wieder ein Konzert! Diesen Wunsch erfüllen sich am 18. und 19. September gleich vier Kapellen in Rennertshofen und Gerolsbach und freuen sich über zahlreichen Besuch, der sich wie die Akteurinnen und Akteure an die Corona-Regeln hält.

Von Michael Geyer

Endlich wieder ein Konzert! Diesen Wunsch erfüllen sich am Wochenende vom 18. und 19. September gleich vier Kapellen und freuen sich über zahlreichen Besuch, der sich wie die Akteurinnen und Akteure an die Corona-Regeln hält. Am Samstag um 18 Uhr beginnt vor der Kirche in Rennertshofen ein Gemeinschaftskonzert, an dem nicht nur die drei Rennertshofener Klangkörper der Marktkapelle beteiligt sind, sondern auch die Gastkapelle „Mittendrin“ aus Gerolsbach. Einen Tag später startet dasselbe Programm um 17 Uhr in Gerolsbach.

