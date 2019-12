03.12.2019

Rohrenfelser haben Zeit bis Freitag, den 13.

Zögerlich entscheiden sich die Bürger für einen Erdgasanschluss

Von Manfred Dittenhofer

Seit Anfang Oktober wirbt die Erdgas Schwaben in der Gemeinde Rohrenfels für Erdgas-Anschlüsse. Die Resonanz der Bürger ist bisher nicht allzu groß. Mindestens 60 Prozent der Haushalte aber müssten sich für einen Anschluss entscheiden, damit Erdgas Schwaben das Projekt in der Gemeinde umsetzt.

Ein Teil der Rohrenfelser habe sich bereits für den Anschluss an klima- und umweltschonendes Erdgas entschlossen, so die Rückmeldung aus dem Unternehmen. Es müsse ja auch nicht gleich auf Erdgas umgestellt werden. Ohne zusätzliche Kosten bekommen die Rohrenfelser parallel dazu Leerrohre für den Anschluss an Highspeed-Internet via Glasfaserkabel bis ins Haus. Das bedeutet, einmal Tiefbauarbeiten, zwei Anschlussmöglichkeiten. Für die Kombination aus Energieversorgung und Anschluss an hochleistungsfähiges Breitband-Internet erhalten die Rohrenfelser von Erdgas Schwaben und der 100-prozentigen Unternehmenstochter Schwaben Netz einen Sonderpreis.

Die notwendigen 60 Prozent für den Anschluss an das Modell „gas & glas“ – Gasversorgung und Glasfasernetz – sind noch nicht erreicht und die Zeit läuft bald ab. „Wir setzen auf die Solidarität der Rohrenfelser“, sagt Bürgermeister Wigbert Kramer. „Nur wenn 60 Prozent der Haus- und Grundstücksbesitzer verbindlich zusagen, hat der gesamte Ort die Möglichkeit, direkt in die nachhaltige Energiezukunft durchzustarten. Noch ist man bei dieser Mindestquote hinter den Erwartungen zurück.“

Den Anschluss an „gas & glas“ bietet Schwaben Netz für 2000 Euro an. Wer innerhalb von fünf Jahren tatsächlich auf Gas umstellt, bekommt 1000 Euro zurück und spart sich damit die Hälfte der Kosten.

Ergas Schwaben rät übrigens, das bestehende Heizungssystem prüfen zu lassen. Nicht immer sei es notwendig, eine ganz neue Heizung einzubauen. Moderne Öl-Brennwertkessel ließen sich kostengünstig auf Gas umstellen. Und noch ein weiterer Hinweis aus dem Energieversorgungsunternehmen: Durch den Einsatz von Biogas heizen Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen CO2-neutral und tragen damit aktiv zur Energiewende bei. Erdgas Schwaben setzt sich für eine verbindliche Grüngasquote ein.

„Wer eine kostengünstige und klimaschonende Wärmeversorgung will, kommt an Gas kaum vorbei“, sagt Uwe Sommer, Prokurist bei Schwaben Netz: „Und dabei spielt es keine Rolle, wie alt ein Haus ist oder ob man neu baut.“ Wer etwa eine Brennstoffzelle einsetze, mache zusätzlich einen großen Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Mit einer gasbetriebenen Brennstoffzelle decken Hausbesitzer ihren Wärme- und Strombedarf selbst. „Der Einbau lohnt sich doppelt: Für Brennstoffzellen gibt es hohe Förderbeträge“, erklärt Sommer.

Bis Freitag, 13. Dezember, haben die Rohrenfelser noch Zeit, sich für den Anschluss zu entscheiden. Die Schwaben Netz-Mitarbeiter stehen bis dahin im Feuerwehrhaus in Rohrenfels für persönliche Gespräche zur Verfügung. Auf Wunsch kommen sie auch zur Beratung ins Haus.

Telefon 0821/455166-345, Die E-Mailadresse lautet: netzanschluss@schwaben-netz.de

