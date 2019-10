10.10.2019

Romantik, Spannung und Musik

Das ist das Programm im Altstadttheater im Oktober

Mit einer Eigenproduktion läutet das Altstadttheater den Oktober ein: Die dem Publikum bereits bekannten Schauspieler Emily Marie Seidel und Philip Schwarz stellen in der von Leni Brem-Keil inszenierten Komödie „Die Tür nebenan“ verhasste Nachbarn dar, die beide im Internet nach der großen Liebe suchen. Und wie das Leben eben so spielt, kommt dann doch alles ganz anders als gedacht. Das Stück ist noch am 11. und 17. Oktober zu sehen.

Außerdem wird am 24. Oktober weiterhin „Effi Briest“ mit Lisa Fertner in der titelgebenden Hauptrolle gezeigt.

Bereits bekannt aus der vergangenen Spielzeit wird am 18. und 20. Oktober „Die Tanzstunde“, inszeniert von Leni Brem-Keil, wieder aufgenommen. Für Philip Schwarz als autistischen Professor und Katrin Wunderlich als dessen unfreiwillige Tanzlehrerin entwickeln sich die anfänglichen Übungsstunden schnell zu einer unterhaltsamen Komödie mit Herz.

Am 10. Oktober hingegen darf noch einmal dem erfolgreichen Autor Wolfgang Herrndorf gedacht werden. Sein Werk „Bilder deiner großen Liebe“, das nach seinem Tod als unvollendetes Fragment erschien, erzählt die Geschichte der Isa, hier gespielt von Isabel Kott, die aus einer Irrenanstalt ausreißt und sich auf eine Wanderschaft macht. Kott dürfte dem Altstadttheater-Publikum bereits als „Fräulein Else“ nach Arthur Schnitzler bekannt sein.

Wem es eher nach Lachen zumute ist, der sollte sich den 26. oder 27. Oktober freihalten. „Wo kommen die Löcher im Käse her?“ ist ein unterhaltsamer Abend, gespielt von Adelheid Bräu und Maria Helgath, gespickt mit den besten Texten des großen Kurt Tucholsky, inszeniert von Falco Blome.

Weniger ist mehr lautet die Devise von Faltsch Wagoni, die in ihrem 18. Programm am 12. Oktober beweisen, dass es nur Zwei zum Glück braucht. Zum Schmunzeln und Nachdenken regt der Kabarettist Bumillo mit „Die Rutsche rauf“ am 25. Oktober an.

Musikalisch wird es dann auch noch: Am 19. Oktober wird das Publikum aus dem herbstlich kühlen Ingolstadt direkt unter die wärmende Sonne der hawaiianischen Südsee katapultiert, wenn sich The Ukelites mit ungewöhnlichen Instrumenten durch ihr Swing- und Soul-Repertoire spielen. Zu guter Letzt ist am 31. Oktober der bayerische Songpoet Michael Fitz zu hören, der auf mehreren Gitarren gekonnt Humor und Poesie verbindet.

Weitere Informationen zu allen Gastspielen und Theaterstücken finden sich im Internet unter www.altstadttheater.de oder auf www.facebook.com/altstadttheater, www.instagram.com/altstadttheater und www.twitter.com/altstadttheater. (nr)

Themen folgen