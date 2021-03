16.03.2021

Schafe in Bergheim aufgeschlitzt: Bürgermeister "absolut entsetzt"

Plus Ein besonders brutaler Fall von Tierquälerei beschäftigt derzeit die Neuburger Polizei: In Bergheim hat ein bislang noch unbekannter Täter zwei trächtige Schafe von einer Weide gestohlen und aufgeschlitzt zurückgelassen.

Von Michael Kienastl

Als ein Bergheimer Schafzüchter bemerkte, dass zwei seiner Tiere fehlen, konnte er noch nicht ahnen, was mit ihnen passiert ist. Die hochträchtigen Tiere wurden augenscheinlich aus seiner eingezäunten Weide gestohlen, also machte sich der 34-jährige Tierhalter auf die Suche nach seinen Schafen. Kurz darauf fand er schließlich die brutal zugerichteten Kadaver der Tiere wenige Meter von seiner Weide entfernt.

Lämmer und Gedärme hing der Täter auf einem Baum auf

Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden trächtigen weißen Hausschafe aufgeschnitten und die ungeborenen Lämmer entnommen. Der noch unbekannte Täter hat dann die Lämmer gemeinsam mit den Gedärmen der Schafe auf einem Baum aufgehängt.

Tobias Gensberger zeigt sich fassungslos. „Ich bin absolut entsetzt darüber, wie jemand hochträchtige Mutterschafe auf solche Art ermorden kann“, sagt der Bergheimer Bürgermeister. Zudem in seiner knapp 2000-Einwohner-Gemeinde erst vor kurzem eine andere kriminelle Tat begangen wurde: Unbekannte sind in einen Rohbau der Bergheimer Feuerwehr eingebrochen und haben „alles, was einen Benzintank, einen Stecker oder einen Akku hat“ entwendet, wie Gensberger sagt.

Die Polizei ermittelt noch, wer die Schafe aufgeschlitzt hat

Doch wer ist dazu fähig, trächtige Schafe auszuweiden und die ungeborenen Lämmer auf einem Baum aufzuhängen? Die Polizei ermittelt derweil in alle möglichen Richtungen. „Die Tiere wurden auf jeden Fall nicht fachmännisch zerlegt“, sagt Polizeichef Norbert Bachmaier. Der Fall erinnert ein wenig an die drei geköpften Katzen, die Mitte Januar in Neuburg gefunden wurden. Nach wie vor wurde die Tat laut Polizei noch nicht aufgeklärt.

Insgesamt könne sich Bachmaier aber nicht erinnern, dass es schon einmal einen vergleichbaren Fall in der Region gegeben hätte. „Deswegen recherchieren wir momentan in allen Datenbanken und prüfen auch, ob es mögliche zusammenhängende Fälle in den Nachbarlandkreisen gab.“ Aktuell ist noch völlig unklar, von wem die Tiere so zugerichtet wurden. Ebenfalls unklar ist, ob zwischen diesem Fall und einem anderen im Bergheimer Ortsteil Hennenweidach einen Zusammenhang gibt. Dort wurden zwischen vergangenem Samstag und Montag ebenfalls vier trächtige Tiere von einer Weide gestohlen. Die Kamerunschafe im Wert von mehreren Hundert Euro konnten jedoch noch nicht gefunden werden. Die Polizei erbittet deswegen in beiden Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen sollen sich mit der Neuburger Inspektion unter 08431/67110 in Verbindung setzen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen