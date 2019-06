vor 56 Min.

Schausteller in der 5. Generation beim Volksfest

Die Oma: Annemarie Zettl an der Schießbude, die sie mit ihrem Mann Dieter betreibt. Auch ihr Sohn Christian und Enkel Jordan sind auf dem Ingolstädter Volksfest vertreten.

Schon 1949 waren die Zettls mit ihrer Schießbude auf dem Ingolstädter Volksfest dabei. Und heuer sind sie es immer noch.

Von Manfred Dittenhofer

Was sind das nur für Leute, diese Schausteller, die von Volksfest zu Volksfest ziehen und mit ihren Fahrgeschäften und Buden für Kurzweil sorgen? In Ingolstadt kann man sie gerade auf dem Volksfestplatz erleben. Die Familie Zettl zum Beispiel.

Jordan Zettl, 20 Jahre alt, steht an der Kasse des „Sportstudios“. Eine Torwand à la „Aktuelles Sportstudio“, die wie eine Schießbude funktioniert, nur ohne Gewehre. Trifft das Runde ins Runde, kann man gewinnen. Jordan Zettl betreibt eine solche „Sportstudio“-Volksfestattraktion auch bereits selbst als Unternehmer. Am Pfingstmontag allerdings half er seinem Vater Christian in Ingolstadt. Die beiden sind nicht die einzigen Zettls, die man auf dem Ingolstädter Volksfest treffen kann. Denn auch die Großeltern von Jordan sind mit ihrem „Schützenhaus“ vertreten.

46 Jahre auf dem Ingolstädter Volksfest

Annemarie Zettl lädt die Gewehre durch und verteilt Gewinne. Und sie erinnert sich gerne an ihre 46 Jahre auf dem Ingolstädter Volksfest. Die Zettls kommen aus München. Drei Generationen sind heuer in Ingolstadt dabei. Die Geschichte der Schaustellerfamilie reicht aber noch viel weiter zurück. Die Eltern und die Großeltern von Annemarie und Dieter waren auch schon Schausteller. „Unsere Großeltern waren bereits 1949 auf dem Ingolstädter Volksfest vertreten.“ Immer mit Schießbuden, damals noch dazu mit Fahrgeschäften.

Der Enkel: Die Zettl’s sind eine Schaustellerfamilie, die in der fünften Generation beim Ingolstädter Volksfest dabei ist. Die jüngste Generation verkörpert Jordan Zettel. Bild: Manfred Dittenhofer

Die fünfte Generation der Schaustellerfamilie ist mit Feuereifer dabei, wie Jordan Zettl versichert. „Diese Art Torwand gibt es in Deutschland bisher nur zwei Mal, eine betreibt mein Vater, eine ich.“ Sein Vater hatte sich damals bereits mit 18 Jahren selbstständig gemacht. „Wir sind von März bis Dezember unterwegs. Im Januar und Februar richten wir unsere Stände und Buden her.“

So lange dauert das Ingolstädter Volksfest

Die Zettls ziehen gerne durch Süddeutschland und Österreich, besuchen 23 Städte pro Saison und stehen für viele Schausteller, die für einige Tage oder Wochen ein ganz anderes Leben in die Stadt bringen. Kurzweil eben.

Das Ingolstädter Volksfest dauert noch bis zum kommenden Sonntag. Am Dienstag ist bis 18 Uhr der Seniorennachmittag, an dem es das Bier billiger gibt.



Am Mittwoch ist bis 20 Uhr Familiennachmittag. Dann gibt es den halben Preis bei allen Fahrgeschäften und besondere Angebote bei allen übrigen Buden.



Weitere Informationen rund um das Ingolstädter Volksfest und zum weiteren Programm findet man im Internet unter www.volksfest.in



