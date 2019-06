vor 18 Min.

Schloßfest in Neuburg: So wird die 25. Auflage

Eine Stadt im Ausnahmezustand: An zwei Wochenenden verwandelt sich Neuburg in eine Renaissancestadt.

Am nächsten Wochenende wird das Neuburger Schloßfest eröffnet. Was Besucher an den Eingängen beachten müssen und was sich die Veranstalter überlegt haben.

Von Fabian Kluge

Dunkle Wolken zogen am Freitagnachmittag über die Neuburger Altstadt. Dort informierte der Verkehrsverein über die Jubiläumsausgabe des Schloßfestes. Zum 25. Mal verwandelt sich die Stadt in einen Schauplatz der Renaissance. Als schlechtes Omen wollen die Veranstalter die dunklen Wolken jedoch nicht verstanden wissen. Schon immer hätten die Neuburger Glück gehabt, was das Wetter während des Schloßfestes angeht. Und auch diesmal sieht es gut aus: Sonne und 32 Grad sind für die Eröffnung am Freitag vorhergesagt.

Vorsitzender Friedhelm Lahn und seine Kollegen haben sich für das diesjährige Großereignis einiges einfallen lassen. Die Gäste, die in diesem Jahr unter anderem aus Italien, Lütgendortmund und den Partnerstädten kommen, können sich auf viele Musik- und Gauklereinlagen freuen. Zudem zeigen insgesamt fünf Fanfarenzüge ihr Können. Neben einer geschichtlichen Ausstellung im Stadtmuseum findet am 4. Juli im Schlosshof ein Jubiläumskonzert statt – also zwischen den beiden Schloßfest-Wochenenden. Einen Tag später gibt es um 21.30 Uhr ebenfalls im Schlosshof die Jubiläumsserenade.

Neuburger Schloßfest: Hochwertige Ware am Markt

Los geht es aber am kommenden Freitag, wenn um 17 Uhr die sieben Zillen an der Posttreppe ankommen. Anschließend ziehen Gäste und Besucher zum Schloss, wo um 18 Uhr das Fest eröffnet wird. Gleich im Anschluss gibt es den beliebten Steckenreitertanz.

Einen wesentlichen Bestandteil des Festes bildet wieder der große Markt. An rund 110 Ständen gibt es allerlei aus den Bereichen Handwerk und Waren wie Schmuck und Leder. Manfred Neumaier, der im Verkehrsverein für den Markt zuständig ist, verspricht: „Das Warenangebot ist hochwertig, es handelt sich zum Großteil um handgefertigte Stücke. Die Betreiber nehmen selbst während des Schloßfestes noch Spezialwünsche der Besucher entgegen und fertigen diese an.“ Dabei verwandelt sich die Josefstraße auch wieder in die Kinderstraße. Dort können die kleinen Gäste töpfern, malen oder Edelsteine suchen. Allerdings sei das Angebot nicht dafür da, um die Kinder dort zu parken, betonen die Verantwortlichen.

Sicherheit wichtiges Thema auf dem Neuburger Schloßfest

Das Thema Sicherheit spielt dieses Jahr wieder eine zentrale Rolle. Die Stadt hat sich im Vorfeld eine Fluchtwegesimulation 16.000 Euro kosten lassen. Das Ergebnis war positiv, erklärt Lahn. Grundsätzlich dürfen Besucher keine größeren Taschen oder Rucksäcke, (Zier-)Waffen und Glasflaschen mitführen. Es gibt Taschenkontrollen an den Eingängen. Lediglich gemeldete Gruppen dürfen im Vorfeld genehmigte historische Waffen mit auf das Festgelände nehmen. Auflagen wie diese haben heuer den Wegezoll erhöht. Der Tageseintritt kostet sieben, das Wochenendticket 15 Euro – für ein ehrenamtliches Fest immer noch günstig, betont Neumaier: „Wenn ich bedenke, dass die Rittertage auf Schloss Grünau acht Euro pro Tag gekostet haben – da gab es keine Liebe zum Detail. Das war schon fast unverschämt.“

Damit alle Besucher das Schloßfest gesund überstehen, gibt es zwei feste Notarztstationen, die sich im Stadttheater und im Pfarrsaal befinden. Zudem sind ständig zwei Notärzte bis zwei Uhr im Einsatz. An der Hofkirchenwiese gibt es zudem wieder eine Findelkindstelle.

Schloßfest Neuburg: Umzug und Feuerwerk weitere Höhepunkte

Versorgen können sich die Gäste an insgesamt 16 Zehrstätten. Der Bierpreis liegt in diesem Jahr für einen halben Liter bei 4,20 Euro. Sollten die Temperaturen tatsächlich heiß werden, sorgt die Badestube im Loiblhaus für Abkühlung – allerdings wohl zum letzten Mal, erklärt Lahn: „Das Loiblhaus steht künftig nicht mehr zur Verfügung und noch haben wir keinen Platz gefunden.“

Weitere Höhepunkte des Schloßfestes sind der Festzug am zweiten Sonntag und das große Feuerwerk am zweiten Samstag. Dieses orientiert sich wieder an der Choreografie des Steckenreitertanzes. Um 22.45 Uhr ertönt der erste Böllerschuss.

Am Mittwoch beginnt indes der große Aufbau in der Oberen Altstadt. Das bekommen besonders deren Bewohner zu spüren, denn ab dann gilt Parkverbot. Parkausweis und Festabzeichen gibt es im Organisationsbüro des Verkehrsvereins in der Münz. Um die Bewohner zu entschädigen, sind diese am 2. Juli um 18 Uhr auf dem Karlsplatz zum Altstadtbewohnerfest eingeladen.

Vorsitzender Lahn wünscht sich indes ein friedliches Schloßfest – ganz ohne dunkle Wolken.

