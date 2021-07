Bei Routinekontrollen: Legionellen im Krankenhaus Schrobenhausen gefunden

Im Krankenhaus in Schrobenhausen sind bei Routinekontrollen erhöhte Legionellenwerte festgestellt worden. Seitdem dürfen im Haus die Duschen nicht mehr benutzt werden.

Bei Routinekontrollen zur Wasserqualität am Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen wurde an vereinzelten Entnahmestellen der Maximalwert für Legionellen-Belastung in der Trinkwasserversorgung überschritten. Das teilte das Krankenhaus am Mitwochmorgen mit. "Die Klinikleitung leitete in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt umgehend alle geforderten Hygienemaßnahmen ein, um jede Gefährdung für die Patienten, Mitarbeiter und Besucher auszuschließen", heißt es in der Mitteilung.

Die Duschen im Krankenhaus Schrobenhausen dürfen wegen der Legionellen nicht mehr benutzt werden

Alle Duschen im Haus dürfen nun nicht mehr genutzt werden. Denn Legionellen stellen immer dann eine Gefahr dar, wenn sie sich in der Luft befinden und von dort in die Lunge gelangen. Dies kann über zerstäubtes oder verdampftes Wasser, wie beispielsweise in einer warmen Dusche passieren. Die Bakterien stellen aber beim Händewaschen und Trinken kein Risiko dar, weshalb die Nutzung der Handwaschbecken weiterhin möglich ist, heißt es von Seiten des Krankenhauses.

Mit Filtern soll die Nutzung der Duschen im Krankenhaus Schrobenhausen wieder möglich sein

„Wir befinden uns in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. Unsere Hygienebeauftragten im Haus stellen sicher, dass alle notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden.“, erklärt Dr. Holger Koch, Geschäftsführer der Klinik. Zu diesen Maßnahmen gehört neben der Sperrung aller Duschen auch der öffentliche Aushang der gemessenen Legionellen-Werte im Haus. Parallel wurden bereits passende Filter bestellt. Sobald diese installiert sind, ist die Nutzung der Duschen wieder bedenkenlos möglich. „Mit dieser vorbeugenden Maßnahme stellen wir die Patientensicherheit an oberste Stelle. Wir sind uns aber natürlich darüber im Klaren, dass der Komfort unserer Patienten damit eingeschränkt ist, was ich sehr bedaure.“, erläutert Koch. Neben dem internen Maßnahmenkatalog wird zusätzlich ein externer Gutachter die Wasserversorgung überprüfen. Alle Sicherheitsmaßnahmen werden fortgeführt bis die Laboruntersuchungen die einwandfreie Qualität des Leitungswassers nachweisen. (nr)