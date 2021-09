Heilpraktiker-Prozess: Stern TV stellt Filmmaterial zur Verfügung

Plus Die versteckt gedrehten Aufnahmen werden jetzt doch dem Gericht zur Verfügung gestellt.

Paukenschlag im Prozess gegen eine Schrobenhausener Heilpraktikerin und einen Ingolstädter Unternehmer: Stern TV hat die mit versteckter Kamera in der Praxis der Heilpraktikerin gemachten Aufnahmen dem Ingolstädter Landgericht im Original zur Verfügung gestellt.