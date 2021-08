Kaiserliches Mosaik: Ausstellung mit 140 Kilo schweren "Sisi" im Pflegschloss Schrobenhausen

Plus 140 Kilo schwer ist die Figur der Kaiserin von Österreich, die viele nur als „Sisi“ kennen. Zu sehen ist sie als Protagonistin einer Sonderausstellung im Schrobenhausener Pflegschloss.

Ein vielstimmiges Geburtstagsständchen mit erhobenen Gläsern im Schrobenhausener Pflegschloss-Garten beendet den ereignisreichen Tag der Sonderausstellung „Ludwig II., Sisi und die Königinnen – Mosaikfiguren von Margit Grüner“. Denn der Geburtstag des Kini jährte sich am vergangenen Mittwoch zum 176. Mal. Dazu erwiesen zuvor bereits Opernsängerin Anna Elisabeth Häusler sowie Spargel- und Kartoffelkönigin ihre Referenz.