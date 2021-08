Schrobenhausen

Krönung in Schrobenhausen: Das ist die neue Spargelkönigin

In einer pandemiebedingt etwas kleineren, dennoch feierlichen Veranstaltung wurde die 21-jährige Annalena Fischhaber aus Gachenbach zur neuen Schrobenhausener Spargelkönigin gekrönt.

Von Ute De Pascale

Wenn auch nicht im üblichen Rahmen – einem rauschenden Abend im Festzelt auf der Stief’schen Volksfestwiese –, so ging am Samstag dennoch jenes Ereignis über die Bühne, das regelmäßig eine der wichtigsten Repräsentantinnen Schrobenhausens und der Region hervorbringt: die Krönung der Spargelkönigin. Als 45. Königliche Hoheit wurde Annalena Fischhaber aus Gachenbach ausersehen.

