"Plastikfrei!": Schrobenhausen gestaltet komplette grüne Woche

Nach dem Motto „Plastikfrei! Der letzte Schrei“ gestaltet Schrobenhausen eine komplette grüne Woche. Das ist geplant.

Wie viel Müll kommt eigentlich bei einem Ramadama zusammen? Die Antwort gibt’s am 24. Juni beim grünen Wochenmarkt in Schrobenhausen, wo der zuvor gesammelte Abfall präsentiert wird. Es ist nur ein Aspekt inmitten einer kompletten Woche voller Aktionen, die die Stadt Schrobenhausen unter das Motto „Plastikfrei! Der letzte Schrei“ stellt. Los geht es am 19. Juni.

„Plastikfrei! Der letzte Schrei“: Grüne Woche in Schrobenhausen

To-go-Becher, Strohhalme und eine Flasche – mutmaßlich aus Plastik – purzeln aus einer Tüte, mit der ein Storch – mutmaßlich ein Schrobenhausener Exemplar – vor himmelblauem Hintergrund durch die Lüfte schwebt. Das Bild ist Teil eines vom Schrobenhausener Stadtmarketing in Kooperation mit dem Jugendstadtrat designten Logos, das verdeutlichen soll, worum es bei der Grünen Woche geht: Nach wie vor ist zu viel Plastik in Umlauf, das auch viel zu häufig in der Natur landet.

Federführend verantwortlich sei für die Grüne Woche die komplette Stadtverwaltung, berichtet Schrobenhausens Umwelt- und Klimaschutzbeauftragter Tobias Kern, „weil es für die ganze Stadt ein wichtiges Bestreben ist, den Plastikverbrauch zu vermeiden“. Also will Schrobenhausen mit gutem Beispiel vorangehen, sind Stadtverwaltung und Jugendstadtrat auch beim grünen Wochenmarkt am eigenen Stand zu finden. Unter anderem die Öko-Modellregion - deren Mitglied Schrobenhausen mittlerweile ist - oder das Projekt „Marktschwärmer“ rund um regionale Lebensmittel werden dabei präsentiert. Für jeden Besucher gibt es eine Tasse Kaffee (selbstverständlich plastikfrei) sowie eine biologisch hergestellte Stofftasche. Und die beim Markt vertretenen Fieranten werden zum umweltschonenden Heimtransport der bei ihnen erstandenen Äpfel, Zucchini oder Tomaten mit einer Erstausstattung an Papiertüten versorgt. Bei alledem setzt Tobias Kern auf einen nachhaltigen Effekt, um den Markt „mittelfristig möglichst komplett plastikfrei zu bekommen“.

Schrobenhausen: Grüner Donnerstagsmarkt und viele Aktionen

Rund um den grünen Donnerstagsmarkt gibt es im Verlauf der Woche Aktionen für alle Altersstufen: von einer Vorlesestunde für die Jüngsten, über die Möglichkeit, sich im Umweltforum die Köpfe heiß zu debattieren, für Jugendliche, bis zu Angeboten, die auch ältere Herrschaften interessieren dürften. Genauso verhält sich das aufseiten derjenigen, die das Ganze zu Wege bringen; auch hier sind Jung und Alt gleichermaßen vertreten: So präsentieren beispielsweise die Kinder vom Paulihof in Unterbernbach, der sich heilender Pädagogik mit Tieren und Naturerleben verschrieben hat, was ihnen beim Thema „Müll“ so alles durch den Kopf gespukt ist.

Eröffnen wird die Ausstellung „MüllArt“ in der Galerie des Kunstvereins Schlagerstar und Paulihof-Schirmherrin Claudia Jung. Weitere Präsentationen gibt es von einer Kunstklasse der Maria-Ward-Realschule sowie vom Schrobenhausener Fotoclub. Der Jugendstadtrat hofft bei seinen Ramadama-Aktionen auf möglichst viele Müllsammler und der Seniorenbeirat stemmt sich mit seinem Reparaturcafé der Wegwerfgesellschaft entgegen. Daneben gibt es Vorträge und Aktionen in Volkshochschule, Jugendzentrum oder Stadtbücherei - immer mit im Fokus: praktische Tipps, zur Nachahmung ausdrücklich empfohlen.

Bürger in Schrobenhausen sollen für Plastikmüll sensibilisiert werden

„Unser Ziel ist es, die Schrobenhausenerinnen und Schrobenhausener und natürlich das gesamte Umland auf die Thematik Plastikmüll zu sensibilisieren und sie zum Umdenken zu animieren“, sagt Anna Schledzinski, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt. Und da zähle jeder noch so kleine Schritt. Jeder könne Plastik vermeiden – so der Tenor vonseiten der Organisatoren. Schließlich sei bei all den Möglichkeiten des Recyclings die klügste Lösung, Plastik gar nicht erst zu benutzen.

Eine Meinung, die auch Schrobenhausens Bürgermeister vertritt. Explizit auch von der Entstehung der Grünen Woche ist Harald Reisner begeistert, ausgehend von einer Mitarbeiterin an seiner Seite, Sibylle Weiß, die die Idee eines grünen Wochenmarktes ins Rollen gebracht hatte, bis zu einer immer größer gewordenen Gruppe an Leuten, deren Einfälle nun eine komplette Themenwoche füllen.

Generell stehe es Schrobenhausen gut zu Gesicht, dass ein grünes Thema „nicht nur von politischen Parteien gespielt wird“, sondern eben gerne auch mal von der Stadt, findet Reisner. Zwar sei in der Vergangenheit bereits einiges geschehen, dennoch sei man in puncto Plastikverbrauch „noch immer nicht so weit, wie wir sein sollten“, weshalb diese Grüne Woche – geht es nach dem Schrobenhausener Bürgermeister – „keine Einmalaktion“ bleiben soll.

