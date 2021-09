Vergewaltigung in Schrobenhausen: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht zwei Männer. Wer hat Fotos oder Videos in jener Nacht in der Schrobenhausener Innenstadt gemacht?

In der Nacht auf Sonntag, 19. September, wurde eine 29-Jährige in der Schrobenhausener Innenstadt vergewaltigt. Die Polizei hat zur Aufklärung der Tat eine sechsköpfige Ermittlungsgruppe gegründet und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wie bereits berichtet, wurde eine junge Frau in Schrobenhausen Opfer eines Sexualdelikts. Die 29-Jährige hatte am Sonntag gegen 3.20 Uhr nach einem Lokalbesuch in der Lenbachstraße auf einen Familienangehörigen gewartet, der sie abholen wollte. Als die Frau zwischen geparkten Autos stand, wurde sie von einem Mann überwältigt und vergewaltigt. Der Unbekannte war in Begleitung eines weiteren Mannes.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,95 Meter groß, schlank, offensichtlich dunkle Haut, scheinbares Alter 25 bis 35 Jahre, kaum oder extrem kurze/rasierte Haare. Er trug möglicherweise ein weißes, an den Ärmeln hochgekrempeltes Hemd.

Sein Begleiter war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, hatte braune, etwas längere nach hinten gekämmte bzw. gegelte Haare. Er hatte helle Haut und trug ebenfalls ein weißes Hemd.

Die Polizei sucht nun Fotos und Videos, die in der Nacht vom 18. auf 19. September in der Innenstadt von Schrobenhausen (zum Beispiel im Rahmen von Lokalbesuchen oder Feierlichkeiten) aufgenommen wurden. Möglicherweise sind auf einem der Bilder die gesuchten Männer festgehalten. Auch nicht relevant erscheinende Bilder können unter Umständen für die Tataufklärung hilfreich sein, schreibt die Polizei.

Foto- und Videodateien können über ein von der Polizei eingerichtetes Medien-Upload-Portal versandt werden.

Sonstige Hinweise werden unter Telefon 0841/93430 oder per Mail an pp-obn.ingolstadt.kpi.k1.ermittlungen@polizei.bayern.de entgegengenommen. (nr)