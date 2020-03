vor 49 Min.

Schülern feiern in Neuburg mit einem Corona-Infizierten

In einem „Drive-in“ auf dem Gelände des Kreisbauhofs nahm das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen am Sonntag Abstiche von Personen, die zusammen mit einem an Corona erkrankten Schüler auf einer Party waren.

Weil ein Neuburger Schüler auf einer Party war, wurden am Sonntag über 100 Personen im Schnellverfahren getestet. Drei bestätigte Corona-Fälle im Landkreis.

Von Claudia Stegmann

Seit dem Wochenende ist auch der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen offizielles Corona-Gebiet. Wie das Gesundheitsamt am Samstag mitteilte, sind derzeit drei Personen an COVID-19 erkrankt. Die Betroffenen kommen aus Neuburg, Schrobenhausen und der Gemeinde Oberhausen. Weil der Neuburger, ein Schüler des Descartes-Gymnasiums, vor einer Woche noch auf einer Schulparty im Jugendzentrum war, wurden am Sonntagabend mehr als 100 Personen bei einem „Drive-in-Test“ auf den Virus untersucht.

In Zusammenarbeit mit BRK, dem THW und Feuerwehr hat das Landratsamt einen Tag nach Bekanntwerden der Laborergebnisse eine Testaktion auf die Beine gestellt. Auf dem Gelände des Kreisbauhofs an der St.-Andreas-Straße in Neuburg wurden von Gästen, die auf der Party waren, Speichelabstriche genommen. Das waren zum Großteil Schüler des Descartes-Gymnasiums, aber auch Jugendliche anderer Schulen sowie Lehrer und Mitarbeiter des Jugendzentrums.

Corona: Aus dem Auto heraus wurden Speichelproben der Schüler genommen

Der Schnelltest wurde mit größtmöglichem Sicherheitsabstand vom Auto aus durchgeführt: Die Betroffenen, die am Sonntagnachmittag vom Gesundheitsamt angerufen worden waren und einen Termin erhalten hatten, konnten mit ihrem Auto auf den Hof fahren und mussten lediglich das Fenster herunterkurbeln. Dort nahmen dann Feuerwehrleute in Schutzkleidung mit einem Stäbchen Speichelproben aus dem Mund. „Das ganze Prozedere inklusive Warten hat etwa 20 Minuten gedauert“, erzählt ein Schüler. Mit einem Ergebnis, so hieß es vor Ort, sei bis Dienstag oder Mittwoch zu rechnen. Nur wenn ein Schüler positiv auf SARS-CoV-2 getestet wird, müssen in der Folge auch dessen Eltern und Geschwister zum Test.

Als bekannt wurde, dass einer der Gymnasiasten an Corona erkrankt ist, hatte Schulleiter Peter Seyberth in einem Rundschreiben alle Eltern der Mittelstufenschüler informiert. Rund 100 Schüler wurden am Sonntagabend zum Drive-in-Test bestellt. Die Tests werden am Montag jedoch fortgesetzt, denn auf der Gästeliste der Mittelstufenparty standen 150 Personen.

Bestätigte Corona-Fälle kommen aus Neuburg, Schrobenhausen und Oberhausen

Doch nicht nur im Falle des Neuburgers werden nun Personen ermittelt, die zuletzt mit dem Betroffenen Kontakt hatten. Auch im Umfeld des Schrobenhauseners und des Oberhauseners werden Kontaktpersonen ermittelt. Das übliche Vorgehen ist immer dasselbe: All jene, die engen Kontakt mit den Patienten hatten, werden umgehend untersucht und es wird eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Die drei Infizierten fallen übrigens altersmäßig nicht in eine Risikogruppe, heißt es seitens des Gesundheitsamtes. Eine Person habe aktuell die typischen Symptome einer Corona-Erkrankung, die beiden anderen seien symptomfrei. Alle drei halten sich in häuslicher Quarantäne auf.

Corona-Pandemie: Alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen verboten

Darüber hinaus hat das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen am Sonntag weitere Maßnahmen beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Demnach sind ab sofort alle Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von über 50 Personen bis vorerst 19. April untersagt. Darüber hinaus rät das Landratsamt eindringlich, alle Veranstaltungen auf den Prüfstand zu stellen und alle nicht unbedingt notwendigen Termine zu verlegen. Das Landratsamt behält sich vor, auch solche Veranstaltungen zu untersagen, die nicht unter die Allgemeinverfügung fallen.

Corona-Hotline: Das Bürgertelefon am Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen ist unter der Telefonnummer 08431/57-555 von Montag bis Freitag von 8-20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9-18 Uhr zu erreichen.

