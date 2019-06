vor 44 Min.

Schuh am Gaspedal verklemmt – das hatte Folgen

88-Jähriger aus dem östlichen Landkreis Pfaffenhofen schaffte es, mit seinem Auto fast ein ganzes Haus zu umrunden und rund 20.000 Euro Schaden anzurichten.

So richtig krachen ließ es am Sonntagabend ein 88 Jahre alter Mann aus dem östlichen Landkreis Pfaffenhofen. Wie er später im Krankenhaus in Pfaffenhofen/Ilm erklärte, hätte alles, was ihm davor in Wolnzach widerfahren war, an einem verklemmten Schuh am Gaspedal gelegen. Doch der Reihe nach.

Es war am Sonntag gegen 18.15 Uhr, als ein 88-Jähriger aus dem östlichen Landkreis in Wolnzach aus bis dahin unbekannten Gründen durch den Carport eines Mehrfamilienhauses fuhr und dabei zwei abgestellte Fahrzeuge beschädigte. Wie die Polizei meldet, überfuhr er danach auch noch einen Gartentisch, Gartenstühle, einen Wäscheständer und ein Trampolin, bevor er an der Hausmauer zum Stehen kam. Doch hier war für ihn noch nicht Endstation. Nachdem er den Rückwärtsgang eingelegt hatte, stieß sein Auto beim Rückwärtsfahren gegen die Dachrinne des Carports und einen anderen Pkw. Wie es weiter heißt, fuhr er daraufhin wieder vorwärts über eine etwa zwei Meter hohe Böschung und über eine Hecke. Auf dem Parkplatz dahinter touchierte er ein weiteres, das mittlerweile vierte geparkte Auto. Als er danach noch über eine schräge Böschung fuhr, landete er zuletzt schließlich in einem Bauzaun.

Wie es im Polizeibericht weiter heißt, hatte der 88-Jährige es fast geschafft, ein ganzes Haus zu umrunden und dabei rund 20.000 Euro Schaden anzurichten. Sowohl der Fahrer, als auch seine 83-jährige Frau auf dem Beifahrersitz wurden während der unruhigen Fahrt leicht verletzt und kamen beide in das Krankenhaus. Dort begründete der Mann seinen wilden Trip damit, dass sich sein Schuh im Gaspedal verfangen hätte. Das Auto des Verursachers war mit etwa 3000 Euro wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. (nr)

