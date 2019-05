16:55 Uhr

Schule Karlshuld feiert neues Inventar

Rund 1000 Schüler, Lehrer und Eltern nutzen den Brückentag und besuchen das Schulfest. Was der Schulleiter sagt.

Von Fabian Kluge

Ziemlich leer waren so manche Schulen an den vergangenen Freitagen. Schließlich gingen nicht nur bundesweit zahlreiche Schüler auf die Straße, um für einen besseren Klimaschutz zu protestieren. Diesen Freitag zeigte sich zumindest an der Schule in Karlshuld ein anderes Bild. Rund 1000 Schüler, Lehrer und Eltern, darunter etwa 500 Gäste, wuselten über den Pausenhof, durch die Gänge oder standen in der Aula.

Sie freuten sich über eine Tüte voller Popcorn: Miriam Böld mit ihrem Sohn Luca aus Karlshuld. Bild: Fabian Kluge

Schließlich gab es an dem Brückentag für die Schule einiges zu feiern. Von 10 bis 13 Uhr fand nicht nur ein Tag der offenen Tür in Kombination mit einem Schulfest statt, sondern es ging auch um zwei Herzensangelegenheiten der Schule: Sowohl das neue Spielgerät im Pausenhof vor der kleinen Turnhalle als auch die neue Schulküche wurden während des Festaktes eingeweiht. Die kirchliche Zeremonie übernahmen die Pfarrer Johannes Späth und Igbo Paul.

Die Schüler stellen ein buntes Programm auf die Beine

Schulleiter Rainer Seefried zeigte sich sichtlich zufrieden: „Wir sind der Gemeinde sehr dankbar, schließlich haben die Küche 130.000 und das Gerät 55.000 Euro gekostet.“ Während die Schulküche schon seit Oktober in Betrieb ist, können die Kinder seit rund vier Wochen auf dem neuen Gerät klettern und spielen. Auch mit dem Fest insgesamt war Seefried zufrieden: „Es gab sehr großen Zuspruch der Eltern. Viele haben sich den Brückentag freigenommen.“ Mit dabei waren neben Bürgermeister Karl Seitle auch seine Königsmooser Amtskollegen Heinrich Seißler und Hubert Baudisch.

Wie viele andere Kinder ließ sich die sechsjährige Sarah Müller aus Karlshuld auf dem Schulfest schminken. Bild: Fabian Kluge

Das bunte Rahmenprogramm organisierten die Klassen eigenständig. So gab es unter anderem eine Olympiade in der Turnhalle, einen Bücherflohmarkt, Dosenwerfen und reichlich zu essen. Besonders gefragt bei den kleinen Gästen wie Luca Böld mit seiner Mama Miriam aus Karlshuld war eine Popcornmaschine. Ebenfalls gut angekommen ist das Kinderschminken, bei dem sich die sechsjährige Sarah Müller, ebenfalls aus Karlshuld, anmalen ließ. Neben den zahlreichen Ständen und Stationen war auch auf der Bühne in der Aula einiges los. Dort präsentierten die Schüler im Wechsel Gesangseinlagen, spielten Zirkus, tanzten oder sprangen Seil.

