Schwelbrand in Bergheim

Technischer Defekt als Brandursache

Zu einem Schwelbrand ist es am vergangenen Samstagvormittag in einem Einfamilienhaus in Bergheim gekommen. Verletzt wurde niemand, der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 31-jährige Eigentümer des Hauses am Fährenweg gegen 10.10 Uhr bemerkt, dass aus der Dachhaut seines Einfamilienhauses Rauch dringt. Bei einer Kontrolle im Dachspitz konnte er einen Schwelbrand im Dachstuhl erkennen und verständigte die Feuerwehr. Diese sah zunächst kein offenes Feuer, aber als die Einsatzkräfte die Dachhaut öffneten, entdeckten sie den Schwelbrand an der Dachschalung und konnten ihn löschen.

Aufgrund des Brandbildes geht die Polizei davon aus, dass die Brandursache vermutlich ein technischer Defekt an einer elektrischen Leitung war. (nr)