Sehenswert: „Draußen vor der Tür“ am Descartes-Gymnasium

Plus Die Schüler des Descartes-Gymnasiums beeindrucken mit Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“. Wie die Theater-AG das Drama umgesetzt hat.

Die einen sind drinnen, die anderen draußen und alle Türen sind schon zu. Heute: Das Boot ist voll. Dieser Satz ist für viele aktuelle Flüchtlingsschicksale genauso zutreffend wie schon vor rund 70 Jahren für die Opfer des Zweiten Weltkrieges, die Hinterbliebenen und die Kriegsheimkehrer. Wolfgang Borchert hat seinen Zeitgenossen mit dem Drama „Draußen vor der Tür“ (1946/47) ein eindrückliches Zeichen gesetzt und gleichzeitig eine intensive Mahnung an die gerichtet, die „drinnen“ sind. Dem überaus schwierigen Stoff haben sich Schüler des Descartes-Gymnasiums mit ihrem Lehrer Tobias Jordan nun mehr als überzeugend angenommen.

Bei „Draußen vor der Tür“ ist der Mensch Täter und Opfer

Die für Borchert und für alle Menschen existenzielle Frage „Was ist der Mensch?“ in einer Welt, in der Gott nicht mehr vorzukommen scheint, bleibt dabei bis zum Ende unbeantwortet. Der Mensch ist oftmals Opfer und Täter in einer Person, trägt schwer an seiner Schuld und leidet gleichzeitig an der Schuld seiner Mitmenschen. Jordan und seine Theater-AG haben Borcherts Kriegsheimkehrer Beckmann gleich mit fünf Schauspielern besetzt, was die Komplexität dieser Rolle abbildet und der Vielschichtigkeit der aufgeworfenen Fragen entspricht. Sofie Bachhofer, Magdalena Braun, Michelle Kartschuk, Thomas Strahl und Johanna Zell spielten ihren jeweiligen Part mit großem Engagement, sehr viel Empathie und nahezu perfekter Textbeherrschung. Wenn sich die fünf Jugendlichen auch in ihrem schauspielerischen Können etwas unterscheiden, so ist doch ihr tiefes Textverständnis, ihr stimmiger Ausdruck und ihre Leidenschaft bewundernswert, mitreißend und berührend.

Fünfmal der lebensmüde Kriegsheimkehrer Beckmann und der Andere, der ihn auf die Straße des Lebens zurückführen möchte. Bild: Elke Böcker

Die schauspielerische Leistung der Schüler des Descartes-Gymnasiums ist stark

Auch die übrigen Ensemblemitglieder werden Borcherts letztem Drama überaus gerecht. Evamaria Schiekel als der unermüdlich zum Leben gemahnende „Andere“ , Sandra Kreil als leichtlebiger Tod, Pia Dick als leidender „Gott“, Aimee Hartwig als profitorientierter Kabarettdirektor und Mai Hoang als herzlose Zeitgenossin stehen für das Schicksal, das uns Menschen widerfährt und für die Mitmenschen, denen wir egal sind. Julian Gramlich als selbstgerechter Oberst und Jule Sand als dessen naive Tochter vertreten all diejenigen, die sich ihrer Verantwortung entziehen. Franziska Wünsch erscheint als „Einbeiniger“ für all die unschuldigen Opfer. Gleichzeitig ist er derjenige für dessen Verwundung Beckmann sich – nächtlich in Albträumen wiederkehrend – verantwortlich fühlt. Kann es nach solch einem Krieg noch ein Leben geben? Ist die Straße nicht schon viel zu dunkel? Muss der Weg nicht unweigerlich in die „Elbe“ führen (die mit Barbara Omasreiter ein Gesicht erhält)? Kann das Mädchen, die zurückgebliebene, junge Soldatenfrau – feinsinnig gespielt von Emma Hertkorn – dem verzweifelten Beckmann noch eine winzige Hoffnung geben?

Die Atmosphäre im Theater wird immer dichter, die Geschehnisse immer traumatischer. Anh Do und Alina Tran begleiten als Erzähler die Zuschauer auf der langen dunklen Straße voller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, stellen immer wieder neue Fragen zum Leben und dessen Sinnhaftigkeit. Trotz der beachtlichen Länge des Stückes konnten die Schüler Spannung und Bedrückung bis zum Ende aufrecht erhalten. Bemerkenswert! Sehenswert!

Freitag, 24. Mai, und Samstag, 25. Mai, ist noch eine Vorstellung. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.