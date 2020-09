00:32 Uhr

Sens-Halle nimmt knapp Stadtrat-Hürde

Mit 14 zu 13 Stimmen bestätigt Gremium Empfehlungsbeschluss

Die Halle bleibt Politikum: Nachdem das betreffende Projekt der Zimmerei Sens in Bittenbrunn bereits im Bauausschuss der vergangenen Woche stark kritisiert wurde, verlagerte sich die Diskussion darum nun in die Reihen des Stadtrats. Äußerst knapp – mit nur 14 zu 13 Stimmen – votierte das Gremium letztlich für die Fortführung des Projekts und die entsprechende Flächennutzungsplanänderung.

Vorausgegangen war der Bauausschusssitzung vom 16. September eine Besichtigung. Dabei hatte der Antragsteller auf seiner Wiese am Schiffmühlenweg mehrere Heliumluftballons angebracht, um die Kontur seiner geplanten Gewerbehalle aufzuzeigen. Nach diesem Ortstermin hatten die Mitglieder des Bauausschusses dafür gestimmt, die Aufstellung des Bebauungsplans voranzutreiben. Das Gremium hatte sich an diesem Abend allerdings ebenfalls dafür ausgesprochen, zunächst eine sogenannte schalltechnische Prognose in Auftrag zu geben, die die Lärmauswirkung auf eine „mögliche wohnbauliche Entwicklung Richtung Osten“ untersuchen soll. Wie Stadtbaumeister Dieter Reichstein erklärte, seien Angebote bereits eingeholt.

In der damaligen Bauausschusssitzung überraschte vor allem die Haltung der Freien Wähler. Eine Partei, die sich eigentlich der Förderung des Handwerks verschrieben hat, in der betreffenden Sitzung allerdings mit einem „Nein“ stimmte. Hans Habermeyer, 2. Bürgermeister, erklärte die Entscheidung später so: „Es ging uns nicht darum, ein Gewerbegebiet zu verhindern.“ Stattdessen wolle man die städtebauliche Entwicklung an der Donau im Blick behalten. Zumal das angedachte Gebiet Potenzial habe, ein attraktives Wohngebiet zu werden. Nach wiederum langer Debatte und mit nur 14 zu 13 Stimmen bestätigte das Gremium den Empfehlungsbeschluss des Bauausschusses und beschloss damit, an das Verfahren der Halle anzuknüpfen. (nr)