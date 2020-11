31.10.2020

Sie erhalten die Seele der alten Krippe von St. Peter in Neuburg

Plus Der Neuburger Krippenbaumeister Peter Stowasser baute in neun Monaten eine neue Weihnachtskrippe für die Stadtpfarrkirche St. Peter. Warum es dabei auch wichtig war, dass aus Holz Stein geworden ist.

Von Manfred Rinke

Über ein halbes Jahrhundert hat die alte Weihnachtskrippe in St. Peter zur Adventszeit die Stadtpfarrkirche geschmückt. Nun hat sie ausgedient. Der Neuburger Krippenbaumeister Peter Stowasser hat, wie berichtet, in den vergangenen neun Monaten eine neue Krippe gebaut. Wie er dabei vorging und auf welche Probleme er dabei stieß, erzählen wir in einer dreiteiligen Serie. Im ersten Teil geht es um den Rohbau der Krippe.

Peter Stowasser half mit, als die alte Weihnachtskrippe in St. Peter zum letzten Mal auf- und im Februar letztmals abgebaut wurde. Danach nahm er die dominanten Wurzeln und alle knapp 80 Figuren mit nach Hause. Schafe, Kamele und Ochsen, die Heiligen Drei Könige und die Heilige Familie sowie alle sonstigen Gegenstände unterzog er erst einmal einer gründlichen Reinigung. Mit den Wurzeln fuhr er in eine Waschstraße und bearbeitete sie mit dem Dampfstrahler. Alles sollte in der neuen Weihnachtskrippe wieder einen Platz finden, „denn ich wollte die Seele der alten erhalten“, sagt Stowasser.

Peter Stowasser mit den Krippenfiguren, die er gereinigt hat. Bild: Manfred Rinke

Allerdings sollte sich am Ende ein ganz anderes Bild ergeben: eine größere Stadt mit mehreren Gebäuden, eine insgesamt hellere Erscheinung mit einer offenen Höhle, die von allen Seiten einen Zugang zum Geschehen ermöglicht. „Und weil meine Krippe im Heiligen Land, also in einem Wüstengebiet mit Sand und Gebirge spielt, passten zum Beispiel die Wurzeln, so wie sie waren, nicht mehr dazu“, erklärt der 67-jährige gebürtige Oberpfälzer. Bewusst wurde ihm das, als er die alten Wurzeln als erste Teile auf die Grundplatte platzierte. Denn mit ihnen als Platzhalter für die Geburtsgrotte musste er sein Werk beginnen.

Die Wurzeln aus Holz mussten somit quasi zu Stein werden, um das Gebirge realistischer andeuten zu können. Außerdem waren sie zu dunkel. Also grundierte er die Wurzeln zunächst mit einem angefertigten Brei aus Schlämmkreide und Leimwasser. Gemeinsam mit Meisterschulkollegen Bernhard Peltri fasste er dann die weißgrundierten Wurzeln in verschiedenen, aufwendigen Arbeitsgängen mit Pulverfarben. „Damit lassen sich viel weichere, farbliche Übergänge schaffen“, erklärt der Neuburger Krippenbaumeister.

St. Peter in Neuburg erhält eine orientalische Weihnachstkrippe

Auf der vierteiligen, insgesamt 2,90 Meter breiten Grundplatte richtete er dann die Wurzeln so hin, wie er sich die Geburtsgrotte vorstellte. Daneben begann er mit dem Bau der Stadt. Die besteht unter anderem aus mehreren Gebäuden, Stadttoren, einem verfallenen Turm, einem kleinen Tempel und einem Marktplatz. Die Gebäude sind aus Styrodur, auch die Steine und das Pflaster sind aus diesem Material geschnitzt worden. Das gesamte Geschehen formte sich später zu einer orientalischen Krippenlandschaft auf vier verschiedenen Ebenen verteilt. Alle Gebäude wurden schließlich verputzt und erhielten Fenster und Türen aus Holz. „Schon beim Rohbau bekamen die Gebäude auch eine Beleuchtung, damit man die Kabel später besser verstecken konnte“, erklärt Stowasser. Bis hierhin bestand die Krippe noch aus lauter einzelnen Elementen, die sich erst beim folgenden Aufbau auf der Grundplatte zu einer Einheit zusammenfügen sollten.

Mesner Hermann Bögler hält das Stück einer alten Wurzel in Händen. Bild: Manfred Rinke

Mittlerweile war es Mitte April geworden. Zwei Monate lang hatte Peter Stowasser bis hierhin alleine an der Grippe gearbeitet, sieht man von der Unterstützung von Bernhard Peltri beim Pigmentieren der Wurzeln ab. Schuld daran war das Coronavirus, denn der Beginn der Arbeiten fiel in den Lockdown. „Aber da hätte mir eh keiner so richtig helfen können und diese grundlegenden Vorarbeiten habe ich einfach für meinen Hintergrundmaler Walter Grach gebraucht“, erzählt Stowasser.

In den folgenden Monaten und mit gelockerten Corona-Maßnahmen war er dann nicht mehr auf sich alleine gestellt – was beim Aufbau der einzelnen Elemente auf die Grundplatte alleine auch nicht zu schaffen gewesen wäre.

Im nächsten Teil der Serie geht es in der kommenden Woche um den Aufbau der Grundplatte, ums Kabelverlegen, den gesamten Landschaftsaufbau mit Bachläufen und Wasserfällen sowie viele weitere Details.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen