vor 21 Min.

Sie wollen für die SPD in Burgheim Politik machen

14 Männer und Frauen bewerben sich um ein Amt im Gemeinderat. Das sind die Nominierten.

Die SPD in Burgheim hält die Parteiflagge hoch und hat für die Kommunalwahl 14 Männer und Frauen aktiviert, die sich um das Amt eines Gemeinderats bewerben. 16 Namen – so viele Sitze sind im Gemeinderat zu vergeben – hätten auf der Liste stehen dürfen, doch so viele Kandidaten hat die SPD schlichtweg nicht zusammenbekommen. Auf dem Stimmzettel werden auch die drei aktuellen Gemeinderäte Hans Dußmann, Horst Wittmann und Franz Hofgärtner stehen. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellt die SPD nicht, „weil wir keinen geeigneten gefunden haben“, sagte Dußmann.

Die Gemeinderatsliste der SPD Burgheim

Hans Dußmann ( Burgheim ), Pensionist

Michaela Besic (Ortlfing), Finanzwirtin

Franz Hofgärtner (Illdorf), Landwirt,

Petra Landes ( Burgheim ), selbstständige Kauffrau

Horst Wittmann ( Burgheim ), Rentner

Susanne Dußmann ( Burgheim ), Lehrerin

Markus Fahrmayr ( Straß ), Feuerwehrmann

Bianca Schneider ( Burgheim ), Lehrerin

Robert Königsdorfer (Illdorf), Schreiner

Daniela Besic (Ortlfing), Justizanwärterin

Dieter Malchert ( Burgheim ), Rentner

Franz Karmann ( Wengen ), Straßenwärter

Franz Artner (Illdorf), Rentner

David Dußmann ( Burgheim ), Hausmann



(clst)

