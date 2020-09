11:34 Uhr

So hoch steigen die Parkgebühren in Neuburg

Plus Ab Januar kostet die Stunde oberirdisch und in den Tiefgaragen 1,50 Euro. Bald kann in Neuburg auch per Handy-App bezahlt werden. Ein entsprechender Testlauf soll vorbereitet werden.

Von Winfried Rein

Die Stadt Neuburg erhöht ihre Parkgebühren um 50 Prozent. Nachdem die Stadtwerke den Tarif in den Tiefgaragen von einem Euro auf 1,50 Euro pro Stunde angehoben haben, zieht nun die Stadt beim oberirdischen Parken nach. Der Parkschein kostet ab Januar ebenfalls 1,50 Euro pro Stunde. Eine Ausnahme macht das neue Parkdeck am Hallenbad, dort bleibt es bei einem Euro Gebühr für die Stunde. Der Verkehrsausschuss segnete die Erhöhung ab - nur einer stimmte dagegen.

Verkehrsausschuss Neuburg segnet Erhöhung der Parkgebühren ab

Verkehrsreferent Bernhard Pfahler von den Freien Wählern sprach von einer „moderaten Anhebung“, die Sätze seien immerhin seit zehn Jahren unverändert geblieben. Klaus Babel, ebenfalls Freier Wähler, schlägt der Geschäftswelt vor, den Kunden beim Einkauf die Parkgebühren als Rabatt zu verrechnen.

Als Einziger im Ausschuss stimmte Michael Wittmair von den Linken gegen die neuen Parkgebühren. Sie seien kontraproduktiv, „mit Einführung der Parkgebühren ist die Innenstadt zusammengebrochen“. Wenn man jetzt die Gebühren erhöhe, „dann schaffen sie eine tote Innenstadt und soziale Not“, so Wittmair. Seinem Antrag auf Abschaffung der Gebühren und Wiedereinführung von Parkscheiben folgte nur er selbst. „Wieder Parkscheiben, niemals“, warnte der CSU-Politiker Wolfgang Schlegl, die würden nur permanent nachgestellt. Parkgebühren interessierten die Kunden überhaupt nicht, hat Peter Segeth von der CSU beobachtet, „es kommt aufs Geschäft an.“

Die blauen Platten zeigen Donaunixen aus den Neuburger Bädern. Bild: Winfried Rein

Künftig kann man seinen Parkschein auch aus der Distanz per Handy-App oder SMS bezahlen oder verlängern. Der Ausschuss beauftragte das Ordnungsamt, einen entsprechenden Testlauf vorzubereiten. Die Firma Parkster GmbH aus München hat der Verwaltung auf Vermittlung von CSU-Landtagsabgeordneten Matthias Enghuber ein entsprechendes Angebot unterbreitet.

Die Vereinbarung gilt für fünf Jahre, die Firma erhält erst ab einer bestimmten Akzeptanzquote drei Prozent der über die App bezahlten Gebühren. Die Verwaltung erhofft sich eine Erleichterung in der Bewirtschaftung, Leerung und Wartung der Parkscheinautomaten. Die Jahreseinnahmen durch Parkgebühren machten zuletzt knapp 300.000 Euro aus.

Das neue Parkhaus am Hallenbad in Neuburg bietet 240 Stellplätze

Das neue Parkhaus am Hallenbad bietet 240 Stellplätze, die ab Dienstag, 29. September, benutzbar sind. Eine Stunde Parken kostet einen Euro, Chauffeure von Badbesuchern bekommen 15 Freiminuten. Badegäste, die selbst mit dem Auto kommen, bezahlen unabhängig von der Parkdauer einen Euro.

An der Ostseite des Parkdecks sollen jetzt noch außerhalb etwa ein Dutzend Schrägparkplätze für Kurzzeitparker (30 Minuten mit Parkscheibe) angelegt werden. Der Verkehrsausschuss stimmte mit acht zu fünf für diese Lösung, die Freien Wähler hätten dort lieber Reisebusse untergebracht. Im hinteren Bereich direkt vor der Kurve will der Ausschuss überdachte Fahrradständer haben. Andreas Bichler, stellvertretender Stadtwerkeleiter, hätte den Außenbereich des Parkhauses aus Gründen der Verkehrssicherheit und der einheitlichen Parkregelung lieber frei gehalten.

