Spannungsreichund tiefgründig

Nina Karmon und das GKO

Die Tonsprache von Jenö Takács, dem das Georgische Kammerorchester – diesmal unter der Leitung des ausgezeichneten Dirigenten Evan Christ – einen ganzen Konzertabend widmete, ist gleichermaßen romantisch und sinnlich angelegt, aber nicht unmittelbar an eine bestimmte Struktur gebunden. Natürlich beinhalten seine Werke Volksgut und Volksweisen aus seiner Heimat Ungarn. Dort lernt er Béla Bartók kennen. Als in Ungarn die braunen Kräfte stärker wurden, musste er seine Heimat verlassen, um sich im ägyptischen Kairo niederzulassen. Dort unterrichtete er am Konservatorium und half bei der Organisation einer internationalen Tagung für die Förderung arabischer Musik, die auch von Bartók besucht wurde. Zu dieser Zeit gilt Takács als „arabischer Bartók“, weil er – wie sein Landsmann – Volksmusiken aufzeichnet und zugleich die ungarische Rhythmik, die auch die Musik fahrender Völker beinhaltet, schärft.

Besonders bei dessen Rhapsody (Ungarische Weisen) für Violine und Streichorchester wird dessen enorme Tonkunst offenbar. Die herausragende Geigerin Nina Karmon, erstmals in Ingolstadt zu Gast, erfreute durch ein sensibel und innig angelegtes Spiel, bei bester Begleitung durch das GKO. Im versierten Spielverlauf zauberte sie Kantilenen von zärtlicher Fragilität – besonders schön und gelungen die Kadenz – um dann auch gleich wieder rasant und funkensprühend ans Werk zu gehen. Genau hier offenbarten die Akteure im mit 200 Personen gefüllten Theaterfestsaal Herz und Seele dieser ungarischen Volksmusik, die weit in die Vergangenheit zurückreicht, von bestimmten Repräsentanten weltweit bekannt gemacht wurde und gleichermaßen dramatisch, kraftvoll, leicht und tänzerisch wirkt. Nina Karmon ist eine international gefragte Solistin. Auftritte mit renommierten Orchestern führten sie in große Konzertsäle in aller Welt.

Neben ihrer solistischen Tätigkeit widmet sie sich leidenschaftlich der Kammermusik. 2008 rief Nina Karmon das Kammermusikfestival auf Burg Schaubeck ins Leben. Nach Studien bei Silvia Marcovici, Vladimir Landsman, Radu Bozgan und an der Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin, bei Prof. Werner Scholz, ging Nina Karmon für drei Jahre nach New York, wo sie bei Pinchas Zukerman an der Manhattan School of Music ihr Studium abschloss.

Neben Nina Karmon beeindruckte auch Oliver Triendl ( er ist in Ingolstadt bestens bekannt) beim Konzert für Klavier, Streichorchester und Schlagzeug, ebenso von Jenö Takács.

Präsent und agogisch glänzend gelang hier eine vom Dirigenten geforderte, sehr markante Interpretation, gestützt durch herrliche Solopassagen des Konzertmeisters Maxim Kosinov und des präzise agierenden Schlagzeugregisters.

Sicherlich ist es von der Programmgestaltung her mutig, einen ganzen Abend lang quasi einen einzigen Komponisten zu feiern. Bei der enormen Qualität der Solisten und des Orchesters wirkte dies dennoch kurzweilig und in jeder Hinsicht ansprechend. (js)

