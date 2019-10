22:20 Uhr

Sparkurs: Audi-Betriebsrat beschwert sich über Vorstand

Bei Audi soll gespart werden, das ist schon lange klar. Aber wie genau, weiß keiner. Und das ärgert den Audi-Betriebsrat. Er kritisiert nun die viel zitierte „Giftliste“.

Der Audi-Betriebsrat und die IG Metall Ingolstadt verschärfen vor den anstehenden Verhandlungen mit der Unternehmensführung den Ton. In den kommenden Wochen wird es konkret darum gehen, was die Unternehmensstrategie „Konsequent Audi“ – ein hartes Sparprogramm, verbunden mit einer E-Modell-Offensive – für den Standort Ingolstadt bedeutet. Sprich, es geht um das Produktportfolio, um Werksbelegung, Werkskapazitäten und nicht zuletzt um Personalplanung.

Schon auf der Betriebsversammlung Anfang Oktober hatte der Audi-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Peter Mosch vor der Belegschaft gesagt: „Es ist höchste Zeit, dass die Verunsicherung der Belegschaft aufhört. Wir brauchen Entscheidungen. Und diese müssen nachvollziehbar, wirtschaftlich sinnvoll und solidarisch sein.“

Audi-Betriebsratschef Mosch: „Der Vorstand redet nicht Klartext.“

In einem Interview mit einer Sonderausgabe der IG-Metall-Zeitung WIR legte Mosch nun nach und sagte: „Der Vorstand redet nicht Klartext mit den Beschäftigten, weder auf Betriebsversammlungen noch sonstwo. Überschriften ja, aber im Detail wird sich vornehm zurückgehalten. Man könnte fast auf den Gedanken kommen, die Unternehmensspitze hätte Angst vor der eigenen Belegschaft.“

Konkret gehen Mosch und Jörg Schlagbauer, Vorsitzender der IG Metall Vertrauenskörperleitung bei Audi und stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, auch auf verschiedene Punkte der viel zitierten „Giftliste“ ein, sprich Forderungen des Unternehmens für die anstehenden Verhandlungen.

Will Audi an der Ergebnisbeteiligung sparen?

Peter Mosch, Betriebsratschef bei Audi.

Ferner behagt den Arbeitnehmervertretern nicht, dass das Unternehmen ein sogenanntes „Direktionsrecht“ einführen wolle. Demnach hätten Beschäftigte künftig bei einer angeordneten Versetzung auf eine gleichwertige Tätigkeit „kein Recht mehr auf Ablehnung oder Widerspruch“. Das wäre laut Mosch eine „Entmündigung jedes einzelnen Belegschaftsmitglieds“.

Ein letztes Beispiel aus der „Giftliste“: Auch eine seitens des Unternehmens geforderte „Flexibilisierung des Schichtmodells“ stößt den Gewerkschaftern auf: Gefordert werde eine „Bandbreite von zwölf bis 18 Schichten, je nach Auftragslage, und die generelle Zusage zu einer Samstagsspätschicht. Alles aber nicht mehr auf Antrag, sondern als fix vereinbarte Option im Bedarfsfall.“

Wie viel Personal will Audi abbauen?

Und mit Blick auf die Personalplanung sagt Mosch in der WIR: „Der ,Traum‘ des Vorstands im Zeitalter der großen Transformationen für unsere Zukunft ist wohl folgender: Audi wird wachsen, aber nicht mehr an den deutschen Standorten. Dafür sollen die Planungskapazitäten langfristig an das Niveau der aktuellen Produktionszahlen angepasst werden. Das bedeutet in der Logik des Unternehmens zwangsläufig die Anpassung der Beschäftigtenzahlen über einen längeren Zeitraum.“

Wie ausführlich berichtet, will Audi bis 2022 15 Milliarden Euro an Kosten einsparen, Personal abbauen und sehr viel elektrischer werden. Bis 2025 sollen 40 Prozent aller verkauften Autos Elektro- und Hybridfahrzeuge sein. Außerdem will Audi bis spätestens 2050 CO2-neutral produzieren. Das Ganze läuft unter dem Slogan „Konsequent Audi“.

Ein Audi-Unternehmenssprecher kommentiert die Aussagen nicht

Ein Unternehmenssprecher wollte das Interview in der WIR auf Anfrage am Mittwoch nicht kommentieren „und den anstehenden Verhandlungen nicht vorgreifen“. Bis Ende des Jahres sei mit Ergebnissen zu rechnen. Derzeit sei man noch in Sondierungsgesprächen. Darin gehe es um die Reduktion von Komplexität, die Werksbelegung, Volumina und das Produktportfolio. Ziel sei, dass Audi effizienter und wirtschaftlicher werde. (kuepp)

