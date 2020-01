vor 18 Min.

Spendensegen für soziale Einrichtungen im Landkreis

Der Gewerbeverband Donaumoos verteilt 6300 Euro an sechs Institutionen

Seit Jahren schon ist es Tradition, dass der Gewerbeverband Donaumoos um die Weihnachtszeit seine Mitgliedsbetriebe um Spenden für wohltätige Einrichtungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bittet. Vor Kurzem wurden im Haus im Moos insgesamt 6300 Euro übergeben.

„In Deutschland wird trotz eines leichten Rückgangs noch immer sehr viel gespendet“, sagte Vorsitzende Cornelia Euringer-Klose. Vor allem humanitäre Projekte seien es, für die es eine große Spendenbereitschaft gebe. Doch davon bliebe kaum etwas bei uns in der Region, etwa die Hälfte der Gelder gehe sogar ins Ausland – meist zur Bewältigung von Katastrophen. Dem Gewerbeverband Donaumoos sei es dagegen schon immer wichtig gewesen, dass auch die gemeinnützigen Institutionen vor Ort Unterstützung und damit Anerkennung für ihre Arbeit erfahren.

So starteten vor knapp 20 Jahren die früheren Vorsitzenden Erich Kugler und Christian Förg mit den Gewerbetreibenden in der Region die erste Sammelaktion und freuen sich sehr, dass deren Hilfsbereitschaft bis heute nicht nachlässt. Seitdem konnten rund 80.000 Euro gesammelt und verteilt werden. Kassier Andreas Schwinghammer überreichte die Schecks an insgesamt sechs Institutionen im Landkreis. Den größten Anteil mit 2940 Euro erhielt dieses Jahr der Ökumenische Förderverein im Donaumooser Land zur Erhaltung der Diakoniesozialstation Karlshuld. 2030 Euro gingen an das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Schrobenhausen, die Leiter Peter Schönherr einsetzen möchte, um therapeutische Geräte für Bewegungs- und Entspannungsförderung anzuschaffen. Über weitere Spenden freuten sich auch die Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“, der Förderverein Menschen helfen Leben retten, die ehrenamtlichen Helfer des Karlshulder Seniorenzentrums sowie der Hospizverein Neuburg.

„Es ist schön, zu sehen, wie sinnvoll unser Geld eingesetzt wird“, resümierte Cornelia Euringer-Klose. Sie ist sich mit allen Beteiligten einig, dass diese Aktion noch lange weiterlaufen soll, damit auch weiterhin ehrenamtliches Engagement im Landkreis so unkompliziert unterstützt werden kann wie bisher. (nr)

Themen folgen