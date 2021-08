Stadtteilcheck

17:21 Uhr

Einkaufen, Kinder, Wohnen: In welchem Neuburger Stadtteil ist es besonders lebenswert?

Wie viele Kindergärten hat Heinrichsheim? Wo in Feldkirchen gibt es Einkaufsmöglichkeiten? Wie teuer ist das Wohnen in Laisacker? Unser Stadtteilcheck zeigt, wo es in Neuburg besonders lebenswert ist.