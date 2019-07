vor 57 Min.

Stadtwerke: Für Umschulungen war keine Zeit

Richard Kuttenreich trägt als Werkleiter mit Verantwortung für die betriebsbedingten Kündigungen. Im Gespräch mit der NR kündigt er einen Kulturwandel an.

Herr Kuttenreich, Sie stehen derzeit in der Öffentlichkeit in der Kritik, weil elf Stellen der Stadtwerke Neuburg betriebsbedingt gestrichen wurden. So will man den hohen Schuldenstand des Kommunalbetriebs (rund 62 Millionen Euro) in den Griff bekommen. Sie haben die Mitarbeiter, die gehen müssen, persönlich mitausgesucht. Nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen?

Richard Kuttenreich: Es war schon sehr früh klar, wie wir die Neuburger Stadtwerke neu ausrichten wollen. Wir haben uns überlegt, welche Stellen benötigen die Stadtwerke in Zukunft und welche Arbeitsplätze können wir uns nicht mehr leisten.

Sie haben in einer Pressekonferenz gesagt, Sie brauchen weniger Leute, die Knöpfe drücken, und mehr Leute, die steuern. Hätte man die Mitarbeiter nicht frühzeitig umschulen können?

Kuttenreich: So einfach ist das nicht. Wir haben bei den Stadtwerken einen sehr hohen Altersdurchschnitt. Außerdem wurden die Kollegen über Jahre hinweg nicht adäquat fachlich weiterentwickelt. Der Einsatz moderner Informationstechnik wurde vernachlässigt. Das war natürlich auch ein Führungsversäumnis.

Wenn Sie von einem „Führungsversäumnis“ sprechen, schließen Sie sich dann selbst mit ein? Schließlich sind Sie der Werkleiter...

Kuttenreich: Ich bin erst seit 2015 gesamtverantwortlich bei den Stadtwerken tätig. Davor gab es viele Jahre lang Stillstand, keine Weiterentwicklung. Vieles wurde verschlafen. Ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, Mitarbeiter umzuschulen. Denn Umschulungsmaßnahmen sind immer eine Frage der Zeit. Die Nahwärme musste aber schnell stehen. Es gab Verträge mit terminlichen Lieferverpflichtungen, zum Beispiel mit der Donaumalz, der Audi AG, der Wilhelm-Frankl-Kaserne... Die Option, die Nahwärme sanft zu entwickeln, gab es nicht. Ich hatte zwei klare Aufträge vom Stadtrat: die Nahwärme aufzubauen und den Wandel vom Energieverteiler hin zum Energieerzeuger voranzutreiben.

Trotzdem: Wieso haben Sie so massiv Stellen geschaffen? Zur Hochzeit im Jahr 2018 waren es 146. Hätte man nicht projektbezogen Personal einstellen können oder über eine Zeitarbeitsfirma?

Kuttenreich: Es war notwendig, eine neue Organisationsstruktur aufzubauen – mit leitenden Positionen für die verschiedenen Bereiche, sodass jeder seinen Bereich aktiv nach vorne bringen kann. So etwas gab es vorher nicht. Ich wollte die Struktur nachhaltig verändern. Ein Dienstleistungsunternehmen braucht eine andere Organisationsform als eine Stadtverwaltung.

Sie haben auch einige Leute von Ihrer alten Firma Hewlett Packard (HP) nachgeholt. Klingt nach Vetternwirtschaft...

Kuttenreich: Ja, das habe ich. Es waren drei. Normalerweise mache ich das nicht, aber wenn die Not sehr groß ist... Wir hatten zum Beispiel niemanden fürs Finanz-Controlling und keine belastbaren Zahlen zur Steuerung des Unternehmens. Die Bewerber von HP mussten sich wie alle anderen dem öffentlichen Ausschreibungs- und Vergabeverfahren stellen.

Wie man hört, soll es nicht nur betriebsbedingte, sondern auch personenbedingte Kündigungen geben, etwa wegen langer Krankheit. Stimmt das? Und wenn ja, wie viele sind betroffen?

Kuttenreich: Ja, die wird es geben. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.

Wird es eine weitere betriebsbedingte Kündigungswelle geben?

Kuttenreich: Nein, in absehbarer Zeit nicht. Aber das ist wie in jedem anderen dem Wettbewerb unterliegenden Wirtschaftsbetrieb. Die Personalsituation hängt immer von den aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab. Wenn sich der Markt verändert, müssen auch wir unser Gesicht verändern.

Allein durch den bereits beschlossenen Personalabbau wollen Sie 800.000 Euro einsparen. Wen rechnen Sie in diese Summe ein?

Kuttenreich: Dazu zählen auch Menschen, die von sich aus gekündigt haben. Und diejenigen, die die Stadtwerke altersbedingt verlassen, das sind heuer vier. Unter den Gekündigten sind fünf Kassenkräfte, ein Betriebsleiter, Menschen aus dem Lager, dem Vertrieb, der Organisation und der Verwaltung.

Die meisten der betriebsbedingt Gekündigten wollen klagen. Das könnte teuer werden. Wie schätzen Sie die Chancen für die Stadtwerke ein?

Kuttenreich: Es geht hier nicht um die Chancen für die Stadtwerke. Die Kündigungen waren betriebswirtschaftlich notwendig und wir gehen davon aus, dass auch die Arbeitsgerichte dies so sehen. Glaubt man der Statistik, gehen die betriebsbedingten Kündigungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 bis 90 Prozent durch.

Welche Rolle hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Rödl&Partner“ bei den Kündigungen gespielt?

Kuttenreich: „Rödl&Partner“ haben konkrete Abteilungen vorgeschlagen und wie viele Mitarbeiter dort jeweils gehen sollen. Wir haben dann gemeinsam entschieden, welche Stelle wegfallen muss. „Rödl&Partner“ wollten ursprünglich 26,8 Stellen streichen. Diese Zahl konnte ich aber in zähen Gesprächen mit allen Beteiligten halbieren. Meiner Ansicht nach ist das Problem der Stadtwerke nicht die Menge des Personals. Das Personal wurde für die Umstrukturierung der Stadtwerke dringend benötigt. Wäre es allein nach mir gegangen, ich hätte den Personalüberschuss über die natürliche Fluktuation und die Alterspyramide reguliert. Die Neuburger Stadtwerke kämpfen mit einem Finanzstrukturproblem.

Was meinen Sie damit?

Kuttenreich: Den Betrieb von Bädern, Bussen und Tiefgaragen. Viele Jahre lang hat dieser Bereich jährlich über drei Millionen Euro Miese gemacht, die die Stadtwerke getragen haben. Und der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat es nicht bemängelt. Wir brauchen ein neues Betreibermodell. Die Gewinne der Energiewirtschaft werden ausgesaugt. Dadurch ist für Reinvestitionen kein Raum und ein ständiger Sanierungsstau vorprogrammiert, wie etwa bei den 60 Jahre alten Wasserleitungen.

Wie wollen Sie dieses Problem mit dem öffentlichen Bereich lösen?

Kuttenreich: Die Bäder und den ÖPNV wollen wir als Neuburger für unser soziales Gemeinwohl natürlich weiter erhalten. Aber die Finanzierung muss sich ändern. Momentan übernimmt die Stadt 2,5 Millionen Euro der Schulden. Und wir bei den Stadtwerken arbeiten daran, dass die Energiewirtschaft in Zukunft zwei bis drei Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet durch die Nahwärme, das Netzentgelt, Quartiersentwicklung wie am Hüllacker in Oberhausen, über Wärmeabrechnung bei fremden Systemen und durch erfolgreiche Industriekooperationen.

Welche Sparmaßnahmen haben Sie – abgesehen vom Personalabbau – ergriffen? Wie wäre es zum Beispiel, die Brotzeit für die Stadträte nach jeder Werkausschusssitzung zu streichen oder den überdimensionierten Fuhrpark zu reduzieren?

Kuttenreich: Seit Anfang des Jahres wird die Brotzeit jedes Mal privat von einem anderen Stadtrat bezahlt. Der Fuhrpark wurde bereits um drei Fahrzeuge reduziert, der Umgang mit den Dienstfahrzeugen eingeschränkt. Außerdem haben wir von Kauf- auf Leasingfahrzeuge umgestellt. Wir sparen an allen Ecken, aber wir müssen ebenso an unserer Vorwärtsstrategie arbeiten.

Tickets für die Bäder sollen künftig nur noch per Automat erhältlich sein, Kurse online gebucht werden können. Das funktioniert im Moment eher weniger gut, außerdem sind die Eingänge nicht barrierefrei...

Kuttenreich: Die Automaten funktionieren, wenn sie regelmäßig geleert werden. Ein zweiter Automat ist bereits bestellt. Das Drehkreuz würde ich einfach entfernen, sodass Rollstühle und Kinderwagen durchpassen. Stattdessen würde ich stichprobenartig Kontrollen durchführen wie etwa in der Münchner U-Bahn oder in unserem eigenen öffentlichen Nahverkehr – wer ohne Eintrittskarte im Bad erwischt wird, zahlt eine Strafe. Ich vertraue den Neuburgern. Unsere Online-Services wollen wir generell noch weiter ausbauen und auch unsere Öffnungszeiten als Dienstleister sollen kundenfreundlicher werden. Das ist aber ein Kulturwandel, der eine Zeit dauern wird.

E-Mobiliät und Car-Sharing. Können Sie diese Bereiche noch weiter ausbauen trotz Einsparungen und Personalabbau?

Kuttenreich: An der E-Mobilität werden wir dranbleiben. Das Auto könnte allerdings besser gebucht sein. Die Infrastruktur werden wir dann weiter ausbauen, wenn die Ladestationen stärker frequentiert werden. Unser Car-Sharing-Umzugsauto wird schon ganz gut genutzt.

Wo sehen Sie die Stadtwerke in fünf, zehn, 20 Jahren? Ist es eine Option, die Stadtwerke zu privatisieren oder zu verkaufen? Auf Facebook kursieren Gerüchte, dass darauf hingearbeitet werden würde...

Kuttenreich: Nein, eine Privatisierung ist nicht geplant. Zur Zukunft der Stadtwerke: Ich könnte mir zum Beispiel Koppelprodukte vorstellen, durch die Anreize geschaffen werden, dass Kunden gleich mehrere Produkte von den Stadtwerken beziehen, wir wollen die emotionale Bindung stärken. Was die Finanzen angeht, werden die Schulden zunächst weiter moderat steigen. Der Scheitelpunkt wird erst in zehn bis 20 Jahren erreicht sein. Aber wir müssen das jetzt durchziehen! Investitionen zu tätigen, ist so günstig wie nie zuvor. Die Chance sollten wir nutzen.

Wie gehen Sie mit der Situation bei den Stadtwerken um? Wie ist die Stimmung?

Kuttenreich: Es ist für alle schwierig. Aber wenn du nie den Mut aufbringst, Arbeitsmethoden zu ändern sowie ökologisch und wirtschaftlich neue Wege einzuschlagen, wird es dich irgendwann nicht mehr geben.

Bleiben Sie dabei, in Ihrer Zeit als Werkleiter keinen Fehler gemacht zu haben?

Kuttenreich: Ich habe im Jahr 2015 ein desolates Unternehmen beziehungsweise ein fehlerhaftes System übernommen. Diese Fehler versuche ich seither auszubügeln. Hierzu gab es von mir eine Reihe von Lageberichten und auch Testate von Wirtschaftsprüfern. Es gab klare Beschlüsse vom Stadtrat. Und jetzt fehlt ein paar Wenigen die Courage, die Verantwortung für gemeinsam getroffene unpopuläre Entscheidungen zu übernehmen – ein menschlich nachvollziehbarer Klassiker. Jeder Mensch macht Fehler, auch ich mache jeden Tag zehn. Aber nicht beim Aufbau der Nahwärme.

Werden Sie Werkleiter bleiben? Haben Sie noch genug Rückendeckung? Passt Ihre Denkweise zu einem Kommunalbetrieb?

Kuttenreich: Noch funktioniert’s sehr gut. Ein Großteil der Stadträte steht zu den Entscheidungen und dem Veränderungsprozess. Der Oberbürgermeister ist für mich ein wertvoller Partner. Ob meine Denkweise passt? Mit der alten sind wir ja wohl nicht weit gekommen. Schwierige Finanzfragen wurden in der Vergangenheit nie diskutiert. Es war fünf vor zwölf.

Interview: Gloria Geissler, Dorothee Pfaffel und Manfred Rinke

Lesen Sie dazu den Kommentar: "Stadtwerke: Wer hat Schuld?"

Themen Folgen