Starke Frauen bei den Barockkonzerten

Das Salzburger Barockensemble Spirit of Musicke spielt am Donnerstag, 10. Oktober, um 20 Uhr im Ottheinrichsaal in Neuburg.

Im Oktober findet Neuburgs älteste Kulturreihe zum 72. Mal statt. An den vier Tagen ist wieder ein interessantes Programm geboten, das teils selten zu hören ist.

Von Dorothee Pfaffel

Komponieren ist Männersache. Von wegen! Dass das so nicht stimmt, beweist das Programm der diesjährigen Neuburger Barockkonzerte. Die 72. Auflage steht unter dem Motto „Frauen inspirieren“ und stellt die Musik von Komponistinnen in den Mittelpunkt.

„Selbst in unserem Jahrhundert sind Kompositionen von Frauen noch immer Ausnahmen unter den zahlreichen Werkeinspielungen oder in Konzerten“, erzählt die Künstlerische Leiterin der Neuburger Barockkonzerte, Jutta Dieing, bei der Programmvorstellung. Weitgehend unbekannt sei, dass Frauen bereits im Barock komponierten – einer Zeit, in der ihnen im Kirchenstaat das Singen und Musizieren immer wieder durch verschiedene päpstliche Edikte verboten wurde. Diese Musik sei bislang kaum gehört worden, sagt Dieing. Umso mehr freut sie sich, dass sie sie nun in Neuburg ins Programm nehmen konnte, um die Frauen stärker ins Bewusstsein zu rücken. Heuer passt das Thema besonders gut, würde doch die deutsche Pianistin und Komponistin Clara Schumann ihren 200. Geburtstag feiern und die italienische Sängerin und Komponistin Barbara Strozzi ihren 400.

Mit einem Ensemble aus vier Frauen beginnen die Neuburger Barockkonzerte

Den Anfang macht am Donnerstag, 10. Oktober, um 20 Uhr im Ottheinrichsaal das Salzburger Barockensemble Spirit of Musicke. Auf historischen Instrumenten präsentieren die vier Frauen Werke von Isabella Leonarda, Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre, Anna Bon di Venezia und Anna Amalie, Prinzessin von Preußen.

Weiter geht es am Freitag, 11. Oktober, um 20.30 Uhr im Birdland Jazzclub. Dieses Konzert bricht mit Jazzbassist Dieter Ilg, dem Pianist Rainer Böhm und Schlagzeuger Patrice Héral aus dem Frauen-Motto aus. Zu früh musste Manfred Rehm seine eigenen Künstler engagieren. „Die starken Frauen sind dann als Publikum da“, sagt Rehm und schmunzelt. Ilg zeigt sein neues Programm „B-A-C-H“. Der Jazzclub ist heuer zum 20. Mal bei den Barockkonzerten dabei und kehrt mit der Wahl dieses Komponisten zu den Anfängen zurück. Denn beim ersten Konzert 2000 gab es ebenfalls ein reines Bach-Programm zu hören. Dies sei in der „Barock-Jazz-Schiene“ inzwischen eine Seltenheit, meint Rehm.

Inga Kalna – Sopranistin aus Lettland – wird am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr im Kongregationssaal zu hören sein. Bild: Friederici & Partner

Neuburger Barockkonzerte: Sopranistin Inga Kalna singt am Samstag

Am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr tritt das Orchester Il Pomo d’Oro zusammen mit der lettischen Sopranistin Inga Kalna im Kongregationssaal auf. Das junge Ensemble wurde 2016 mit einem Echo-Klassik in der Kategorie Konzerteinspielung Musik 19. Jahrhundert ausgezeichnet. Zu hören sein werden Instrumentalwerke der venezianischen Komponistin Maddalena Lombardini-Sirmen und ihrem Kollegen Antonio Vivaldi sowie Arien aus Opern von Georg Friedrich Händel.

Den Abschluss bilden am Sonntag, 13. Oktober, um 17 Uhr in der Provinzialbibliothek, dem Geburtsort der Neuburger Barockkonzerte, die Musikerinnen Chouchane Siranossian (Geige) und Els Biesemans (Hammerflügel). Die beiden Frauen spielen Stücke von Clara und Robert Schumann sowie Ferdinand David und Joseph Joachim.

„Die Spielorte sind sehr gut ausgewählt. Sie zeigen alles, was unsere wunderschöne Altstadt zu bieten hat“, sagt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Das Geschlecht der Komponisten spielt für ihn keine Rolle. „Es geht darum, dass etwas Gutes dabei herauskommt.“

Heuer gibt es erstmals ein Festivalticket für die Neuburger Barockkonzerte

Karten gibt es in der Neuburger Tourist-Information, per Telefon unter 08431/55240 -oder 241 und per Mail an tourist@neuburg-donau.de. Karten für das Konzert im Birdland gibt es unter Telefon 08431/41233 oder per Mail an reservierung@birdland.de. Erstmals gibt es ein Festival-Ticket für alle drei klassischen Konzerte zum Preis von 85 Euro.

