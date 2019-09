vor 23 Min.

Starke Stücke starten

Zum Auftakt gibt es eine Komödie

Rechtzeitig zum Start in den Herbst beginnt in Neuburg wieder die Theatersaison. Auftakt in die neue Spielzeit ist am kommenden Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. Oktober, jeweils um 20 Uhr mit der Komödie „Die Streiche des Scapin“ von Moliere.

Argante und Geronte, zwei reiche und gierige Kaufleute aus Neapel, sind auf Geschäftsreise und überlassen ihre beiden Söhne den Dienern zur Aufsicht. Beide Sprösslinge verlieben sich. Leandre, Gerontes Sohn, umgarnt die schöne Zerbinette, ein fahrendes Mädchen fraglicher Herkunft. Octave, der Sohn von Argante, heiratet sogar heimlich die liebliche, aber mittellose Hyacinthe. Dabei haben die beiden Väter vereinbart, dass der Sohn des einen die Tochter des anderen ehelichen soll. Diener Silvestro könnte verzweifeln; doch sein schlagfertiger Kollege Scapin wächst über sich hinaus: Mit Hilfe von allerlei Tricks und Possenspiel werden die beiden Väter um ihr Geld gebracht und zum Ende erleben alle noch eine Überraschung.

Die turbulente Inszenierung begeistert durch einen Kunstgriff: Molières Truppe soll „Die Streiche des Scapin“ als Theater im Theater aufführen. Dabei wird das Publikum Zeuge von Pannen und Anekdötchen der Theaterschaffenden zu allen Zeiten. „Die Streiche des Scapin“ aus dem Hause „Neues Globe Theater“ läuft im Rahmen der Starken Stücke am kommenden Dienstag und Mittwoch jeweils um 20 Uhr im Neuburger Stadttheater. Karten gibt es in der Tourist-Information, im Bücherturm, im Reisebüro Spangler und im Internet unter www.eventim.de. (nr)

Themen folgen