16:01 Uhr

Start in Neuburg: So läuft der Betrieb im neuen Testzentrum

Dominik war einer von über 200 Menschen am Premierentag im Testzentrum in der Ostendturnhalle in Neuburg. In seiner Klasse hatte es einen Coronafall gegeben, weswegen er in Quarantäne war.

Plus Das Testzentrum in der Ostendturnhalle in Neuburg ist angelaufen. Bis zu 240 Testungen sind dort von Montag bis Freitag jeweils möglich. So kann man sich anmelden.

Von Manfred Rinke

Ohne Probleme angelaufen ist am Montag das Testzentrum in der Ostendturnhalle in Neuburg. Wie Cheforganisator Bernhard Pfahler vom Bayerischen Roten Kreuz erzählte, haben sich zum Auftakt über 200 Personen von jung bis alt einem medizinischen Labortest unterzogen.

Neues Corona-Testzentrum in Neuburg angelaufen

Wie der kleine Dominik aus Neuburg, der von der Medizinisch- Technischen Assistentin (MTA) Susanne Ermer getestet wurde. Er ist Schüler an der Ostendschule und befand sich zuletzt in Quarantäne, weil es in seiner Klasse einen Coronafall gegeben hat. Mit dem zu erwartenden negativen Ergebnis der Nachkontrolle kann er wieder in die Schule gehen.

Die entnommenen Tests werden in ein Labor in Ebersberg gefahren. „Nach ungefähr zwölf Stunden bekommt man das Ergebnis per E-Mail oder SMS. Wer auf diese Dienste nicht zurückgreifen kann, erfährt es per Post ein wenig später“, erklärt Pfahler. Er war am Morgen übrigens der erste Testpatient für Susanne Ermer.

Corona-Testzentrum in Neuburg: 240 Testungen am Tag

Ausgelegt ist das Zentrum für 240 Testungen am Tag. Geöffnet ist es in der Sporthalle an der Berliner Straße von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr. Und testen geht viel flotter als impfen. „Nach 15 bis 20 Minuten ist man wieder draußen“, sagt Pfahler. Beim Impfen muss wegen der notwendigen Aufklärung der Bürger wesentlich mehr Zeit, grob eineinhalb Stunden, eingeplant werden. Getestet wird in beiden Fällen nur nach vorheriger Terminvereinbarung.

BRK-Cheforganisator Bernhard Pfahler spielte am Morgen vor der Eröffnung für Susanne Ermer, da noch ohne die später erforderliche Schutzkleidung, Versuchskaninchen. Bild: Manfred Rinke

Termine können bevorzugt und einfach online unter www.terminland.de/coronatest-nd-sob gebucht werden. Auf der Seite kann auch das gewünschte Testzentrum (Neuburg oder Mühlried) ausgewählt werden. Sollte am gewünschten Tag keine Terminauswahl mehr möglich sein, so sind für diesen Tag alle Termine ausgebucht. Nach erfolgreicher Terminvereinbarung erhält man eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zum weiteren Ablauf. Darin wird auch darauf hingewiesen, dass zusätzlich vor dem Termin noch eine Online-Registrierung erfolgen muss. Den Link dazu gibt es ebenfalls mit der Bestätigungs-E-Mail.

Termine im Testzentrum Neuburg: So läuft die Anmeldung und Registrierung

Eine Online-Registrierung ist auch per Smartphone vor Ort möglich. Hierfür ist der passende QR-Code auf Plakaten im Testzentrum sichtbar gemacht worden. Nach dem Einscannen dieses Codes wird man automatisch auf die passende Webseite geleitet, wo die notwendige Datenabfrage erfolgt.

Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann auch telefonisch unter 08252/94555 (Montag bis Freitag, von 8 bis 16 Uhr) einen Termin vereinbaren. Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen als Betreiber des Testzentrums bittet aber ausdrücklich darum, diese Option nur in Anspruch zu nehmen, wenn man keinen Internetzugang hat.

Integriert ist das Testzentrum in Neuburg in das Impfzentrum in der Ostendturnhalle. Bevor dort mit dem Impfen begonnen wird, muss nach dem Testen erst einmal ordentlich durchgereinigt werden. Geimpft wird dann – sofern es genügend Impfstoff gibt – täglich von 15 bis 20 Uhr. Auch das ist nur mit einem Termin möglich.

Lesen Sie auch:

Themen folgen