Grundstücke in Königsmoos: Wie groß dürfen Zäune und Mauern sein?

Wie hoch sollen Gartenzäune und Mauern in Königsmoos künftig sein? Dieses Thema beschäftigt aktuell den Gemeinderat.

Plus In Königsmoos gibt es Grundstücke, die sich mit ihren wuchtigen Zäunen und Mauern wie „Alcatraz“ von außen abschotten. Wie der Gemeinderat "übermäßige Umzäunungen" entgegenwirken will.

Von Ute De Pascale

Es geht in Richtung Auslegung: Den Entwurf des Bebauungsplans „Wohn-, Geschäfts- und Gesundheitspark Stengelheim“ billigten die Königsmooser Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Am 19. Oktober wird er voraussichtlich ausgelegt, sechs Wochen lang läuft im Anschluss die erste Beteiligung der Öffentlichkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

