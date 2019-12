vor 21 Min.

Stimmungsvolles Benefizkonzert

Im Dienste der guten Sache ist derzeit die Band Snowflakes Project unterwegs. Ihre diesjährige Premiere gaben die Musiker in der Alten Turnhalle in Burgheim.

Von Peter Maier

Weihnachten ist bekanntlich das Fest, an dem man Geschenke verteilt und Wünsche erfüllt. Ein Wunsch ging für Christian Peters, Initiator des Snowflakes Project, in diesem Jahr wie ein Geschenk des Himmels in Erfüllung: Seine Band, die während der Weihnachtszeit im Dienste der guten Sache steht, konnte endlich auch in Burgheim spielen. Seit Gründung der Gruppe vor drei Jahren, verbunden mit einer Spendenaktion, trat Snowflakes Project immer nur im Nachbarlandkreis Donau-Ries auf. Die abschließende Spendengala findet deshalb auch heuer wieder im Blumenhotel in Rain statt. Begünstigt ist auch in diesem Jahr der gemeinnützige Neuburger Verein Elisa für Familiennachsorge. Weil die Charity-Aktion sowohl musikalisch, als auch wohltäterisch auswärts zu einem Erfolg wurde, sollte dies nun erstmals in Burgheim gelingen.

Dies rief die Freunde von Christian Peters, der seine musikalischen Wurzeln bei der Marktmusikkapelle Burgheim hat, auf den Plan. Sie unterstützten unter der Federführung von Jörg Schuster den Konzertabend sowohl musikalisch als auch mit der Bewirtung der Konzertgäste. Ein weiteres großes Problem war in Burgheim der Bühnenaufbau. Dabei meisterten Bettina Leichtenstern und Silke Braun eine Herkulesaufgabe. Sie stellten eine Roadietruppe zusammen, die auch noch die Bestuhlung in der Alten Turnhalle übernahm. Damit war die Voraussetzung für das Snowflakes Project geschaffen, um mit weihnachtlichen Weisen den Gehörgang und das Herz der Besucher zu streicheln. Die Organisatoren wollten aber für Burgheim ein bisher einmaliges Format schaffen, das auch noch dem Magen ansprach. Metzgermeister Benno Lix zauberte mit seinen Mitarbeitern ein Büfett. Damit trafen Musiker und Unterstützer den Nerv der Gäste, sie füllten den Konzertsaal. Landrat Peter von der Grün und Gattin Silke, Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, dritter Bürgermeister Andreas Flath und zahlreiche Gemeinderäte ließen sich die musikalischen und kulinarischen Leckerbissen ebenfalls nicht entgehen. Als sich kurzfristig ergab, dass die Leadsängerin des Snowflakes Project, Anna Rössler, verhindert war, übernahm Bandmitglied Marion Böhm den Gesang. Weil das Snowflakes Project das Konzert am Nikolaustag gab, stand der Abend unter dem Motto „Santa Claus is coming to town“. Es folgte ein Titelreigen aus der amerikanischen Weihnacht. „Merry Christmas Everyone“, „Mary’s Boychild“, „Blue Christmas“, „Winterwonderland“, „Let it snow“ und einige mehr haben sich längst weltweit im Weihnachtsfest etabliert. Reinhold Böhm an den Keyboards entführte die Besucher dann zurück nach Europa mit einem Medley aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und dem „Schlittschuhläuferwalzer“.

Der Burgheimer Jugendchor Happy Voices sang beim Weihnachtskonzert der Band Snowflakes Project. Bild: Peter Maier

Konzert in Burgheim: Auch der Chor Happy Voices trat auf

Dann gesellte sich zu den routinierten Vollblutmusikern der Jugendchor Happy Voices. Die jungen Frauen in festlich schwarzem Outfit sangen unter der Leitung von Marion Böhm von Dezemberträumen und Weihnacht überall. Auch nach der Pause entführten Reinhold Böhm, Franz-Josef Braun, Hans Heier, Michael Bürle, Stefan Bergmann, Marion Böhm, Alex Dirr und Christian Peters ihr Publikum in eine klassische, wie auch moderne Welt der Weihnacht. Das Repertoire erstreckte sich von traditioneller Weihnacht über Gospels, weihnachtlichem Schlager, Swing, Welthits, Rock, Pop und Balladen. Dabei kündigte der Bergener Franz Josef Braun noch eine „Weltneuheit“ an. Erstmals in seiner langen Musikerkarriere tauschte Christian Peters das Schlagzeug mit einem Mikrofon und sang.

Verbundenheit mit dem Snowflakes Project bewies das Trompetenquartett der Marktmusikkapelle Burgheim. Bild: Peter Maier

Es folgte ein kurzer Informationsteil von Conny Landes und Birgit Neumeier zur Arbeit des Vereins Elisa, in dessen Dienst 65 Mitarbeiter und vier Ärzte stehen. Neueste Abteilung ist die Kinder- und Jugendhospiz, wofür inzwischen fünf ehrenamtliche Helfer ausgebildet wurden. Dann gab noch ein Ableger der Marktmusikkapelle eine klangvolle Einlage. Das Trompetenquartett mit Jörg Schuster, Michael Weigl, Mathias Weigl und Johannes Frank zeigte eindrucksvoll, was man einem Blechinstrument entlocken kann. Zum großen Finale mit Feliz Navidad und Hallelujah schwang das Publikum seine Arme mit leuchtenden Armbändern. Beim passieren der Spendenboxen an den Ausgängen dachten die Besucher auch großzügig an Elisa.

Snowflakes Project tritt während der Adventszeit noch zweimal auf. Am Samstag, 14. Dezember, gastiert die Band im „B+“ in Blossenau und am Samstag, 21. Dezember, zur Großen Spendengala im Rainer Blumenhotel mit Überreichung des Erlöses an Elisa.

