Strafzettel: Wenn ein verblasstes Kennzeichen 55 Euro kostet

Plus Ein Ausflug in eine Großstadt kann teuer werden – vor allem dann, wenn man sein Auto in der Umweltzone parkt. Unsere Redakteurin hat’s erlebt und rät: Werfen Sie mal einen Blick auf Ihre Umweltplakette.

Von Claudia Stegmann

Ich hatte schon ein ungutes Gefühl im Bauch. So eines, das einem sagt: Jetzt hängt bestimmt ein Strafzettel an meiner Windschutzscheibe. Zehn Minuten – ok, 15 Minuten war ich zu spät zurückgekommen. Und tatsächlich: Ein weißer Zettel klemmt an meinem Scheibenwischer.

Was kostet es wohl in Augsburg, wenn man die Parkzeit überschreitet? 20 Euro? 25 Euro? Ich rolle den Strafzettel auf – und halte die Luft an: 55 Euro darf ich der Stadt Augsburg überweisen. Allerdings nicht, weil ich ein kleines bisschen länger als erlaubt auf dem Parkstreifen stand, sondern... ja, warum eigentlich?

Das Autokennzeichen muss auf der Umweltplakette stehen

Ich lese den Vorwurf einmal, zweimal, dreimal – und werde kein bisschen schlauer. Sinngemäß stand dort zu lesen, dass ich verbotenerweise mit meinem Auto in der Umweltzone stand und mein Kennzeichen auf der Umweltplakette nicht mit meinem amtlichen Kennzeichen übereinstimmte. Welches Kennzeichen auf der Umweltplakette? Ich hatte mir die Plakette noch nie genauer angesehen, aber von einem Kennzeichen war dort keine Spur.

Vor allem in Großstädten gibt es Umweltzonen, in denen nur schadstoffarme Autos fahren dürfen. Bild: A. Kaya

Ich brauchte Rat, und zwar von einem Profi. Also fuhr ich nach Hause und dort direkt bei der Neuburger Polizei vorbei. Und die konnte Licht ins Dunkel bringen. Auf der Umweltplakette, die an der Windschutzscheibe klebt, muss das Kennzeichen des Autos stehen. Beide Daten müssen übereinstimmen. Wird das Fahrzeug beispielsweise umgemeldet, muss auch die Plakette erneuert werden. Gleiches gilt, wenn die Schrift von der Sonne ausgebleicht und deshalb unleserlich wurde. Dann ist die Umweltplakette rechtlich gesehen ungültig – so wie bei meinem Auto. Bei genauerem Hinsehen hat der freundliche Polizist nämlich gesehen, dass auf meiner Plakette durchaus einmal mein Kennzeichen stand, nur war es eben kaum mehr zu erkennen. Der aufmerksame Mitarbeiter des Augsburger Ordnungsamtes hatte diesen Fauxpas erkannt und sofort geahndet.

Eine neue Umweltplakette kostet knapp sechs Euro

Solange das Auto in keiner Umweltzone steht, spielt der „Zustand“ der Plakette keine Rolle. Sobald man damit aber in eine Umweltzone fährt, wird es gefährlich. 55 Euro ist der Stadt Augsburg der freundliche Hinweis auf meinen ungültigen Aufkleber wert. Für eine neue Plakette, die der TÜV ausstellt, kommen weitere sechs Euro obendrauf.

