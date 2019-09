vor 35 Min.

Streit um Gasturbine (fast) beendet

Verwaltungsgericht urteilt: Kläger müssen Geräusche hinnehmen

Von Claudia Stegmann

Es ist eine juristische Auseinandersetzung, die sich bereits seit zehn Jahren hinzieht, doch allem Anschein nach jetzt tatsächlich ein Ende nehmen könnte: Das Ehepaar Rauscher, das im Neuburger Gewerbegebiet in der St.-Andreas-Straße wohnt und arbeitet, muss die Geräuschkulisse, die von der benachbarten Gasturbine der Stadtwerke ausgeht, hinnehmen. Das hat das Verwaltungsgericht München am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin entschieden. Wie Stadtjurist Ralf Rick sagte, würden mehrere Gutachten belegen, dass die Dezibel-Grenzwerte eingehalten werden, deshalb die Rauschers von den Geräuschen nicht beeinträchtigt seien. Wer in einem Gewerbegebiet wohne, dürfe einfach keine Ruhe wie in einem Wohngebiet erwarten, sagte die Richterin. Überdies seien Wohnungen in einem Gewerbegebiet ohnehin nur in Ausnahmefällen erlaubt. Ob die privaten Wohnräume der Familie Rauscher dazu zählen, ließ sie offen. Statt dessen sagte sie nur: „Wenn Sie die Geräusche weiterhin stören, dann müssen Sie halt umziehen.“ Der Rechtsanwalt des Ehepaars Rauscher riet seinen Mandanten deshalb, die Klage zurückzunehmen – was diese dann auch taten.

Offen in der „never ending story“, wie die Verwaltungsgerichtsrichterin die jahrelange gerichtliche Auseinandersetzung nannte, ist noch eine Berufung vor dem Oberlandesgericht München.

Diese rührt aus einem Urteil des Landgerichts Ingolstadt, das 2016 entschied, dass die Geräusche der Gasturbine zwar nicht zu laut, dafür aber tonhaltig und damit lästiger und unangenehmer als „normale“ Geräusche seien. Dagegen hatten die Stadtwerke vor dem Oberlandesgericht ihr Veto eingelegt. Weil das Urteil des Verwaltungsgerichts am Mittwoch in diese Bewertung mit einfließt, geht Stadtjurist Ralf Rick davon aus, dass die letzte noch offene Klage „schnell zugunsten der Stadtwerke beendet sein dürfte“.

