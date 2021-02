Tabuzone im Englischen Garten: Immer mehr Neuburger sind empört

Wolfgang Kaps, Neuburg: „Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds – Werte schaffen – Werte bewahren ... Zum Selbstverständnis gehört, das ihm anvertraute kulturelle Erbe mit all seinen Kunstschätzen zu pflegen und zu erhalten - für das Land Bayern und seine Menschen sowie für die Besucher aus aller Welt.“ So steht es im Internet auf der Startseite des Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF). Was da der WAF im Englischen Garten angerichtet hat, ist weit entfernt von diesen hohen Zielen. Die Verwüstungen sind in den Leserbriefen der vergangenen Tage ungeschönt beschrieben worden. Ich erwarte von den zuständigen Behörden (Naturschutz und Denkmalschutz), dass alles getan wird, dass die Wege wieder begehbar gemacht werden und für die gefällten Bäume eine Neubepflanzung erfolgt. Der WAF wäre gut beraten, den Englischen Garten, den die Zweibrücker Herzogswitwe Maria Amalia, die im Neuburger Schloss bis zu ihrem Tod 1831 lebte, ab 1803 für die Bevölkerung anlegen ließ, wieder so herzurichten, dass er weiterhin ohne Einschränkungen genutzt werden kann. Wenn in Neuburg eine Privatperson einen Baum in seinem Garten fällen muss, braucht er gemäß der „Baumschutz und Grünordnung“ eine Genehmigung; ist diese erteilt, muss ein neuer Baum gepflanzt werden. Ich hoffe, dass der WAF auch diese Auflagen erfüllen muss. Laut Bayerischem Denkmal-Atlas ist der Neuburger Englische Garten aufgeführt als Baudenkmal (Aktennummer D-1-85-149-209) ebenso wie zum Beispiel der Englische Garten in München. Hier ist offensichtlich ein Baudenkmal größtenteils zerstört worden.