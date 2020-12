17:42 Uhr

Termine fürs Impfzentrum in Mühlried gibt es ab sofort

Bernhard Pfahler vom BRK (links) teilte beim Probelauf an die freiwilligen Testpersonen FFP2-Masken aus und organisierte beim den Zugang ins Impfzentrum Mühlried.

Im Impfzentrum des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen in Mühlried können sich ab dem 27. Dezember zunächst über 80-Jährige impfen lassen. Wie man zu einem Termin kommt.

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen macht als Betreiber des Impfzentrums Neuburg-Schrobenhausen durch eine eigene Software-Lösung die Terminvergabe ab sofort möglich. Ab kommenden Sonntag, 27. Dezember, werden Landkreisbürger über 80 Jahre in Mühlried (Rinderhofer Breite 11) eine Impfung erhalten können. Zeitgleich schwärmt das erste mobile Impf-Team in Einrichtungen aus, die vom Gesundheitsamt festgelegt werden.

Ab sofort ist die vorübergehende Online-Terminvergabe unter www.terminland.de/impfzentrum-nd-sob freigeschaltet. Dort bekommen zunächst nur über Achtzigjährige die Möglichkeit, ab Sonntag ein Zeitfenster für die Impfung zum Schutz vor dem Sars-CoV-2-Erreger zu buchen. Abhängig von der Anzahl der Impfdosen, die an den Landkreis geliefert werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Terminvereinbarung nach Vorgaben des Gesundheitsministeriums für weitere Bevölkerungsgruppen möglich sein. Geschäftsführer Dr. Holger Koch weist darauf hin, dass man sich bewusst zu dieser Lösung entschieden habe, da die offizielle Software-Lösung der Landesregierung, die am 15. Januar ans Netz gehen soll, nach dem gleichen Prinzip funktionieren wird. Man möchte so erreichen, die Umstellung des Registrierungsprozesses, die Anfang nächsten Jahres stattfindet, möglichst ähnlich zu gestalten.

Beim Testlauf "impfte" Kreiskrankenhausgeschäftsführer Holger Koch die Probanden zumindest pantomimisch. Bild: Andrea Hammerl

„Uns ist bewusst, dass die Umstellung im Januar eine kommunikative Herausforderung wird“, sagt Koch. Allerdings würden das Kreiskrankenhaus bereits jetzt über verschiedene Kanäle Anfragen von Bürgern erreichen, die gerne so schnell wie möglich eine Impfung bekommen möchten, aber nicht in das Raster der mobilen Impfteams fallen würden. Denn die Impfteams fahren vorerst nur Einrichtungen wie Altenheime an.

Zusätzlich wird es eine Hotline geben, bei der die Menschen ohne Internetzugang einen Termin buchen können und Fragen zur Impfung beantwortet werden. Der Betreiber bittet aber darum, nach Möglichkeit bevorzugt die Online-Variante zur Terminierung zu nutzen. Angehörige betagter Landkreisbürger werden gebeten, dabei unterstützend zur Seite zu stehen. Unter der 08252/94400 ist die Leitung auch an Heilig Abend und am ersten Weihnachtsfeiertag von 8 bis 12 Uhr besetzt. Regulär startet das Call Center am Montag, 28. Dezember, und ist von da ab werktags von 8 bis 16 Uhr zu erreichen. (nr)

Schritte zur Impfung im Zentrum in Mühlried

Online-Registrierung Auf www.terminland.de/impfzentrum-nd-sob wird die Priorisierung der Bevölkerungsgruppen vorgenommen. Dort sind auch alle vorhandenen Terminfenster einzusehen. Diese Seite ist nur bis 15. Januar gültig. Danach folgt die offizielle Software-Lösung der Landesregierung.

