Theater: Geld zurück

Karten für Vorstellungen im Neuburger Stadttheater werden zurückgenommen

Aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkungen ist das Neuburger Stadttheater geschlossen und der Spielbetrieb eingestellt. OB Bernhard Gmehling hat gemeinsam mit dem städtischen Planungsstab verfügt, dass die Eintrittskarten zu Ausfall-Aufführungen komplett rückerstattet werden. Sämtliche Abonnenten werden dazu schriftlich informiert. Alle weiteren Ticketkäufer haben die Möglichkeit, die Rückerstattung über ein Formular geltend zu machen. Das Formblatt findet sich auf der städtischen Internetseite www.neuburg-donau.de im Bereich Kultur und dann im Unterbereich Stadttheater.

In das einfach gestaltete Formblatt trägt man seine persönlichen Daten ein und gibt die genaue Vorstellung an. Das Formular sollte dann mit den Karten an das Kulturamt übersandt werden. Entweder per Post an: Stadt Neuburg, Kulturamt, Residenzstraße 66, 86633 Neuburg. Alternativ kann das Kuvert auch in die städtischen Briefkästen bei der Markthalle, dem Verwaltungsgebäude Harmonie oder dem Rathaus geworfen werden.

Wer keinen Internetzugang oder weitere Fragen zum Thema hat, kann sich gerne an die zuständige Sachbearbeiterin Nicole Omasreither unter der Telefonnummer 08431/55-231 wenden.

Folgende Veranstaltungen sind betroffen:

27.02.2020 Am Horizont

13.03.2020 Selber sein

14.03.2020 Spatz und Engel

15.03.2020 Spatz und Engel

24.03.2020 Die Kommandeuse

31.03.2020 Diese Nacht - oder Nie!

01.04.2020 Diese Nacht - oder Nie!

12.04.2020 Romeo und Julia (Neuburger Volkstheater)

17.04.2020 Romeo und Julia (Neuburger Volkstheater)

18.04.2020 Romeo und Julia (Neuburger Volkstheater)

24.04.2020 Romeo und Julia (Neuburger Volkstheater)

25.04.2020 Romeo und Julia (Neuburger Volkstheater). (nr)