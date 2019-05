vor 23 Min.

Theater: Rennertshofener proben „Susanna“

Zahlreiche Statisten fanden sich für das Festspiel im Schulhof ein. Wann weitere Aufführungen stattfinden.

Von Michael Geyer

„Wir sind zufrieden“, sagen die beiden Festspiel-Arbeitskreisleiter Alexander Blei und Oliver Baur. Der Aufruf in der Zeitung war erfolgreich: Zahlreiche Statisten haben sich am Sonntagnachmittag bei der ersten Massenprobe für das Festspiel „Susanna“ im Schulhof eingefunden.

Regisseur Gundolf Hunner hatte viel zu tun, um fast 20 schwedische Landsknechte und etwa 40 Rennertshofener Männer, Frauen und Kinder in ihre Rollen einzuweisen. Geprobt wurden eine Handvoll Szenen, in denen auch den Statisten eine tragende Rolle zukommt: Die Nachricht, dass die Schweden auf Rennertshofen zumarschieren, der Einfall der schwedischen Soldaten durch das geöffnete Markttor, die Vorwürfe aus dem Volk an Susanna, die das Tor geöffnet hatte, der Leichenzug nach dem Tode von Susannas Vater und die Verkündigung der Maßnahmen, die der Neuburger Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm gegen die sich verbreitende Pest angeordnet hatte.

„Susanna“ in Rennertshofen: Wo es Karten gibt und wann Premiere ist

Es waren immer mehrere Probendurchgänge notwendig, denn Regisseur Hunner gab sich nicht so schnell mit dem Erreichten zufrieden, besserte hier noch nach und gab da noch Tipps, wie die Szenen lebendiger und dramatischer gestaltet werden könnten. „Fast schon gut“, lobte er die Schauspieler, wohlwissend, dass die nächsten Proben und besonders die Proben auf der Bühne am Kirchplatz erst die Routine und die damit verbundene Sicherheit bringen werden, die sich ein Regisseur wünscht. Doch bis zur Premiere am Freitag, 26. Juli, ist es ja noch ein bisschen hin. Weitere Aufführungstermine sind dann am Samstag, 27. Juli, Sonntag, 28. Juli, Donnerstag, 1. August, Freitag, 2. August, Samstag, 3. August und Sonntag, 4. August. Beginn ist jeweils um 21 Uhr, Ende circa 22.30 Uhr, Pause gibt es keine.

Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter www.susanna-festspielverein.de.

