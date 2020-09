18:30 Uhr

Tiere im Landkreis: Wann die Störche Richtung Süden fliegen

Plus 2020 hat der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 55 jungen Weißstörchen an 26 Standorten eine Höchstmarke erreicht. Die Tiere starten bald nach Nordafrika oder Spanien. Für einige ist es der letzte Flug.

Von Winfried Rein

Der Sommer ist vorbei, und die Störche ziehen nach Süden. Im Donautal und im Moos sammeln sich Gruppen bis zu 50 Vögel, um gemeinsam ihren Flug ins Winterquartier fortzusetzen. Für die Jungstörche wird es eine abenteuerliche Reise werden. Die Fachwelt geht davon aus, dass bis zu 30 Prozent ihr Leben verlieren. Auch im Landkreis machen sich die Tiere bald auf den Weg.

Störche in Neuburg-Schrobenhausen: 55 Jungvögel an 28 Standorten

In den „Reisegesellschaften“ mischen sich Fremdstörche mit einheimischen Tieren. Der Storchen-Landkreis Neuburg-Schrobenhausen entlässt heuer eine Nachwuchsschar in bisher nicht bekannter Stärke: 55 Jungvögel haben die Storcheneltern an 28 Standorten großgezogen.

Diese Bilanz stärkt die Population und lässt für kommendes Jahr weiteren Zuwachs erwarten. Das Bild zwischen Donau und Paar entspricht dem bayernweiten Trend: Mit über 700 Brutpaaren (2019: 634) meldet der Landesbund für Vogelschutz eine nochmalige Steigerung. Bayern ist wieder Storchen-Land geworden, genau das hatte man zum Start des Artenschutzprogramms in den 80er Jahren erhofft.

Frühjahrskälte und Gewitterstürme überstand der Nachwuchs heuer weitgehend unbeschadet. Dennoch meldeten die Beobachter Verluste und tote Küken in Stengelheim, Straß, auf der Maria-Ward-Schule und auf dem Hörhammerhaus in Schrobenhausen. Auf Schloss Stepperg, in Pobenhausen, in Karlshuld (Unterer Kanal) und auf dem Dach von Café Eckers in Schrobenhausen waren die brütenden Störche mit zwei Jahren zu unerfahren und blieben ohne Nachwuchs. In Stengelheim rückte die Neuburger Feuerwehr mit der Drehleiter an, nachdem sich ein Jungvogel in einem Schneefanggitter verhakt hatte.

Jungstörche sind ausgeflogen in Langenmosen(2), Hörzhausen (1), Karlshuld (4), Karlskron (3), Baiern (4), Stengelheim (3), Burgheim (3), Haus im Moos Kleinhohenried (3), Hollenbach (4), in Schrobenhausen Gasthaus zur Post (3), Südstärke (2), Hörhammer (1), Trend Shop (1) sowie in Wallertshofen (4), Rennertshofen Kettlitz (1) und Schwedentor (3), Rohrenfels (4), Marienheim (2), Stengelheim (2), Leidling (1), Kastlmühle bei Sinning (1), Straß (2) und Klingsmoos (1).

Gunter Weinrich aus Neuburg kennt sich mit Störchen im Landkreis aus

Diesen beeindruckenden Überblick hat wie immer Gunter Weinrich dokumentiert. Der Neuburger Storchenkenner vertritt die Ansicht, dass die Bestandsdichte für den Weißstorch im Landkreis ein Limit erreicht hat. Der Lebensraum ist gut besetzt und das Nahrungsangebot bleibt endlich. Weil sich kleine Kolonien bilden, wie etwa in Schrobenhausen und die Jungen meist in ihre angestammte Heimat zurückkehren, könnten es aber noch mehr Störche werden.

Langsam wird es Zeit für den Flug nach Süden. Die Westzieher wählen die Route über Spanien und Gibraltar, die Ostzieher fliegen über die Türkei, den Libanon nach Afrika. Der Lech gilt als Grenze der Routenwahl.

Den Jungstörchen ist das Zugverhalten angeboren. In der Regel starten sie im August, die Altstörche folgen im September – es sei denn, sie bleiben einfach da.

