Träges Krisenmanagement? Bergheims Bürgermeister kritisiert Landrat

Am Montagabend mussten sich die Gemeinderäte in Bergheim warm anziehen. Statt im warmen Gemeindezentrum wurde die Gemeinderatssitzung in der neuen Feuerwehrhalle abgehalten – und das bei offenen Toren. Die Frischluft-Veranstaltung bei nasskalten elf Grad war alles andere als gewollt, doch in Anbetracht der Lage für Bürgermeister Tobias Gensberger die beste Lösung. Weil sich die Quarantänebestimmungen des Robert-Koch-Instituts drastisch verschärft haben, gab es für Gensberger keine andere Alternative. „Ich kann es mir nicht leisten, dass im Fall der Fälle die halbe Verwaltung in Quarantäne ist“. Doch noch mehr als die neuen Vorgaben des RKI kritisiert er das Krisenmanagement von Landrat Peter von Grün.

Es sind Bestimmungen, die zuletzt die Bäckerei Kaltenstadler in Neuburg dazu gezwungen haben, ihren Laden für eine Woche zu schließen. Denn seit 1. April gilt, dass jeder in Quarantäne muss, der sich mit einer infizierten Person länger als zehn Minuten im selben Raum aufgehalten hat – und zwar auch dann, wenn der Abstand eingehalten und eine FFP2-Maske getragen wurde. Relevant in diesem Zusammenhang ist nur, wie groß der Raum ist. Das RKI macht hier jedoch keine konkreten Angaben, sondern spricht lediglich von einem „Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole“. Am Ende muss das örtliche Gesundheitsamt entscheiden, ob im Fall der Fälle ein Raum ausreichend groß war oder nicht.

Gemeinderat Bergheim tagt in der Feuerwehrhalle

Gensberger hätte gerne vom Neuburger Gesundheitsamt erfahren, welche Vorkehrungen notwendig sind, um den kompletten Gemeinderat samt Verwaltungsmitarbeitern vor der Quarantäne zu schützen. Doch außer einem Schreiben, in dem empfohlen wurde, auf Turnhallen auszuweichen, habe er keine Vorgaben erhalten. Dabei wäre es für ihn elementar zu wissen, wie groß eine Halle sein muss und wie viele Menschen sich dort aufhalten dürfen, damit es eben nicht zu einer „wahrscheinlich hohen Konzentration infektiöser Aerosole“ kommt.

Deshalb hat Gensberger für sich die Entscheidung getroffen, die Gemeinderatssitzung in der Feuerwehrhalle bei offenen Toren abzuhalten. „Da regnet es uns nicht an und ich bin im Windschatten“, kann er der Situation etwas Gutes abgewinnen. Die nächste Stufe wäre eine Versammlung im Freien – so wie es zuletzt bei der Wasserzweckverbandssitzung der Heimberggruppe auch der Fall gewesen war.

Die neuen Quarantänevorgaben des RKI findet Tobias Gensberger „unter aller Sau“. Sie können von heute auf morgen nicht nur ganze Betriebe lahmlegen, sondern auch Verwaltungen handlungsunfähig machen. In dieser Zeit keine stützende Hilfe von der obersten Kreisbehörde des Landkreises zu erhalten, empfindet Gensberger als besonders empörend. „Es kann nicht sein, dass man in so einer Situation einen Landrat hat, der nichts entscheidet“, kritisiert der Bergheimer. Er moniert das träge Krisenmanagement des Landratsamtes, bei dem juristischen Feinheiten mehr Gewicht beigemessen werden als pragmatischen, schnellen Lösungen.

Gensberger: Peter von der Grün braucht mehr Entscheidungskraft

Gensberger würde sich mehr Entscheidungs- und Tatkraft des Landrats wünschen. „In der Krise muss einer die Richtung vorgeben“, sagt er. Doch diese Führungsqualität sehe er bei Peter von der Grün nicht. „Ich war und bin wahrlich kein Freund von Roland Weigert. Aber durch diese Krise hätte er uns ganz anders gebracht.“ Gensberger sieht nicht nur Entscheidungs-, sondern auch Informationsdefizite. „Wir Bürgermeister kriegen keine Infos“, beklagt er. Vor drei Wochen habe es den letzten Kontakt gegeben. In Zeiten, in denen sich Bestimmungen und Vorgaben aber ständig ändern, sei das aber zu wenig. „Wenn wir uns einmal pro Woche eine halbe Stunde treffen würden, dann würde sich jeder auskennen.“

Landrat Peter von der Grün sieht sich als Gebietskörperschaft im selben Boot mit den Kommunen sitzen. „Wir bekommen neue Informationen in der Regel auch erst durch Pressekonferenzen mitgeteilt und erst später über die Regierung.“ Im Falle der neuen Quarantänebestimmungen hätte das Landratsamt gar nicht früher informieren können, weil es selbst keine Informationen gehabt hätte. Das Gesundheitsamt sei damit vor neue Herausforderungen gestellt worden, die sie nicht aus der Hüfte heraus hätten lösen können. In den nächsten Tagen sollen die Bürgermeister ein weiteres Infoschreiben diesbezüglich vom Gesundheitsamt erhalten.

Dass Kritik bei manchen laut wird – zuletzt auch wegen des schleppenden Aufbaus der Schnelltestzentren – kann Peter von der Grün im Hinblick auf die Situation durchaus verstehen. „Alle sind auf Anschlag, jeder will, dass es aufhört – und jede Woche wird’s schlimmer.“

Michael Böhm: „Ich vermisse klar Anweisungen“ des Gesundheitsamts

Heute so, morgen so – es ist die dynamische Lage, die ein Planen in Zeiten wie diesen so schwierig macht. Auch die Gemeinde Ehekirchen hätte gerne konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand bekommen. Doch auf Nachfrage beim Gesundheitsamt hieß es dort, dass sich die Vorgaben so schnell ändern könnten, dass sie nur tagesaktuelle Informationen geben könnten. Allein zwischen dem 1. und 9. April habe das RKI drei Mal seine Maßgaben zum Kontaktpersonenmanagement überarbeitet. Ehekirchen bleibt ganz in diesem Sinne deshalb abwartend: „Wir überlegen, vom Schützenheim in Haselbach wieder in die Mehrzweckhalle nach Ehekirchen zu wechseln“, sagt Geschäftsleiter Stefan Fäustlin. Da die nächste Sitzung aber erst wieder in drei Wochen stattfindet, ist derzeit keine Entscheidung notwendig.

Den Sitzungsort wechseln wird dagegen die Gemeinde Rennertshofen. Vergangene Woche wurde die Gemeinderatssitzung kurzfristig abgesagt, weil die Verwaltung erst am Abend davor von den neuen Bestimmungen erfahren hatte. Die Sitzung wird am heutigen Dienstag nachgeholt – und zwar im Pfarrheim, wo besser gelüftet werden kann, wie Geschäftsleiter Andreas Czerny sagt. Außerdem können sich alle Gemeinderatsmitglieder vorher einem freiwilligen Schnelltest unterziehen. In der Donau-Apotheke habe sich die Gemeinde dafür extra ein Zeitfenster geblockt.

Schnelltests vor der Sitzung am Mittwoch wird es auch in Burgheim geben – allerdings nicht auf freiwilliger Basis, sondern verpflichtend. Bürgermeister Michael Böhm möchte damit ganz sicher gehen. Die Testpflicht gilt für alle Teilnehmer – Ratsmitglieder, Pressevertreter und auch Besucher. Die Entscheidung hat Böhm für seine Gemeinde getroffen, weil es von übergeordneter Stelle keine Empfehlung gab. In der Mail, die er am 14. April vom Gesundheitsamt bekommen habe, sei lediglich die Rede von „riesigen Abständen“ gewesen, die eingehalten werden müssten, sagt Böhm. Außerdem hieß es: „Das riecht nach Turnhallen-Lösung.“ Was jedoch genau „riesige Abstände“ in Metern bedeuten und ob die Turnhalle jetzt eine Lösung ist oder nicht – das alles habe das Gesundheitsamt offen gelassen. „Ich vermisse klare, präzise Anweisungen“, sagt Böhm. In der aktuellen dynamischen Lage werde niemand für eine falsche Entscheidung verurteilt. „Das Schlimmste, was man gerade machen kann, ist gar keine Entscheidungen zu treffen.“

Gemeinderat Königsmoos: freiwillige Tests vor der Sitzung

Auch in Königsmoos wird der Gemeinderat vom Sitzungssaal in die Turnhalle umziehen. Der größere Raum und bessere Lüftungsmöglichkeiten waren auch hier die ausschlaggebenden Gründe. „Trotzdem gibt es keine Garantie, dass im Fall der Fälle niemand in Quarantäne muss“, betont Bürgermeister Heinrich Seißler und denkt dabei insbesondere an die Selbstständigen in seinem Gremium. Auch er setzt auf freiwillige Tests vor den Zusammenkünften. In der letzten Sitzung wurden an die Gemeinderäte deshalb Schnelltests verteilt.

Auch alle anderen Kommunen stellen sich auf die geänderten Vorgaben ein. In Karlshuld tagte am Montag der Ferienausschuss in der Turnhalle, in Rohrenfels wird die Sitzung am Donnerstag im Bauhof stattfinden und der Gemeinderat Oberhausen wird im Innovationszentrum dauerlüften. „Wir bitten Sie in diesem Zuge, sich warm zu kleiden“, werden Räte und Besucher vorgewarnt. In Weichering will der Gemeinderat weiterhin bei geöffneten Fenster und Türen im Pfarrstadel tagen – sofern das Gesundheitsamt grünes Licht dafür gibt. (mit wiel)

