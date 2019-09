vor 20 Min.

Traktortreffen: Mit 92 Jahren der Star des Tages

Im Minutentakt tuckerten die nostalgischen Trecker auf das Kraus-Gelände in Ludwigsmoos. Laut Organisationsteam an der Anmeldung waren es bereits mittags 233 Ausstellungsstücke.

Das Bulldogtreffen der Oldtimerfreunde Königsmoos sorgte nicht nur bei den männlichen Besuchern für glänzende Augen. Ein Streifzug durch die vielen Gefährte.

Von Doris Bednarz

Schon weit vor 9 Uhr, dem offiziellen Beginn des 17. Bulldog- und Standmotorentreffen der Oldtimerfreunde Königsmoos, trudelten die ersten historischen Gefährte knatternd auf dem Kraus-Gelände in Ludwigsmoos ein. Es ging im Minutentakt so weiter und bereits gegen Mittag zählten die Organisatoren an der Anmeldung sage und schreibe 233 Aussteller. Das Wetter war natürlich ideal und lockte viele interessierte Besucher an. In Reih’ und Glied glänzten die gepflegten Traktoren der Marken Lanz, Fendt, Deutz, Schlüter, Güldner, John Deere, Eicher und Porsche im Sonnenschein um die Wette. Gerne beantworteten die Besitzer die Fragen der neugierigen Besucher, außerdem war an jedem Modell ein Hinweisschild angebracht, das über Marke, Baujahr, PS oder Hubraum informierte. Beim Rundgang durch die Reihen war schnell klar: Die Landwirte und Bulldogsammler sind stolz auf ihre Schätze, die sich vom Arbeitsgerät zum Präsentationsobjekt entwickelt haben.

Sie hatten es nicht weit: Stefanie und Dominik Hammer wohnen in Ludwigsmoos. Sie kamen mit ihrem 1956er Fendt. Bild: Doris Bednarz

Aus allen Himmelsrichtungen kamen nicht nur die Besucher, sondern auch die Aussteller am Sonntag nach Ludwigsmoos. Diejenigen, die den weitesten Weg hinter hinter sich hatten, kamen aus Langenpfunzen bei Rosenheim oder aus dem 90 Kilometer entfernten Heidenheim. Mit dem Bulldog bedeutet eine solche Strecke schon mal eine Anreise von ein paar Stunden.

Der älteste Traktoren bei der Schau in Ludwigsmoos wurde 1927 gebaut

Noch vor dem 2. Weltkrieg war der Plantagentraktor McCormick Deering 10-20 (Baujahr 1927) von Stefan Kreitmaier aus Ingolstadt produziert worden. „Vor acht Jahren kauften wir ihn über das Internet in Luxemburg. Mein Ur-Opa besaß bereits das gleiche Modell“, berichtet der stolze Eigentümer, der ein halbes Jahr für die Instandsetzung des Motors investierte. Der Oldtimer war mit seinen 92 Jahren das älteste landwirtschaftliche Gefährt und somit Anziehungspunkt auf dem Gelände. Ein besonderer Augenschmaus war auch ein Hanomag Perfekt 300 mit einer jugendlichen Gruppe der Oldtimerfreunde Grimolzhausen, die im farblich passenden Anhänger Kühlschrank, Sitzbänke und einen klappbaren Pavillon verstaut hatten.

Das älteste Ausstellungsstück: der Plantagentraktor McCormick Deering 10-20 (Baujahr 1927) und dessen Besitzer Stefan Kreitmaier aus Ingolstadt. Bild: Doris Bednarz

Mit einem leicht umgebauten Güldner (Baujahr 1956, 22 PS, Zwei-Zylinder) erschien Joachim Weidner aus Joshofen zusammen mit seiner Frau Kristine auf dem Ausstellungsgelände. Der fürsorgliche Besitzer hatte seinem Güldner eine selbst entworfene Rückbank verpasst, damit seine Gattin bei den sonntäglichen Ausflügen mehr Platz und Beinfreiheit hat.

Mit einem leicht umgebauten Güldner aus dem Jahr 1956 kamen Joachim Weidner aus Joshofen und seine Frau Kristine zum Oldtimertreffen. Bild: Doris Bednarz

Für Liebhaber von Standmotoren, Pkw- und Lkw-Oldtimern, alten Motorrädern oder landwirtschaftlichen Geräten gab es ebenfalls genügend zu bestaunen. Eine besondere Rarität brachten die Oldtimerfreunde Preith mit: eine sogenannte Steinquetsche aus dem Jahr 1936, ausgestattet mit einem Deutz-Motor. Publikumswirksam schaufelte Christian Kemether vorne größere Feldsteine in den Trichter des Steinbrechers, die hinten lautstark, staubig und zertrümmert zu Schotter herauskamen.

Äußerst zufrieden mit der Veranstaltung war der Vorsitzende der Oldtimerfreunde Königsmoos, Bernd Felbermaier. Er und sein Organisationsteam sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Dazu zählen auch die Feuerwehr, die aufgrund des großen Andrangs den Verkehr regelte, sowie das Gasthaus Kraus, das für die Verpflegung zuständig war.

