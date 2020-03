25.03.2020

Trotz Corona: Lebensberatung geht weiter

Ab jetzt über das Telefon möglich

In der Corona-Krise bietet die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (kurz EFL) weiter Beratungsgespräche an – jetzt als Telefonberatung. Das gilt für die Stellen in Schrobenhausen, Pfaffenhofen und Neuburg.

„Wir möchten unser Beratungs- und Unterstützungsangebot für die Ratsuchenden sicherstellen“, sagt Rosmarie Scholz, Leiterin der EFL Schrobenhausen in einer offiziellen Pressemitteilung. Vereinbarte persönliche Termine werden telefonisch gemacht und für neue Anfragen Telefonsprechzeiten eingerichtet. Denn die besondere Situation der Kita- und Schulschließungen werde auch zu Belastungen im Familienalltag führen, heißt es dort weiter. Partnerschaften stünden vor besonderen Herausforderungen. Zudem treffe der Verzicht auf soziale Kontakte manche Menschen besonders hart. (nr)

Die Ehe-, Familien und Lebensberatung ist von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr und zusätzlich am Montag und Mittwoch von 13 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 08252/83102 oder unter E-Mail efl-schrobenhausen@bistum-augsburg.de für Terminvereinbarungen erreichbar.

