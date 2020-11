vor 17 Min.

Unbekannte brechen in Bankfiliale in Schrobenhausen ein

Unbekannte haben sich an einem Geldautomaten in Schrobenhausen zu schaffen gemacht.

Unbekannte Täter haben sich am Montagabend an einem Geldautomaten in Schrobenhausen zu schaffen gemacht. Nun sucht die Kripo Ingolstadt nach Zeugen.

In der Pöttmeser Straße in Schrobenhausen machten sich am Montagabend, 23. November, bisher unbekannte Täter an einem Geldautomaten zu schaffen. Nach Angaben der Polizei konnten sie keine Beute erlangen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schrobenhausen: Unbekannte machen sich an Geldautomaten zu schaffen

Zwischen 2.30 und 2.45 Uhr gelangten die Täter unauffällig in den unversperrten Vorraum der Geschäftsstelle. Allerdings scheiterte der Versuch, den Geldautomaten zu öffnen, und sie mussten unverrichteter Dinge flüchten. Bei dem Aufbruchversuch entstand laut Polizei ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Einbruch in Bankfiliale Schrobenhausen: Polizei sucht Zeugen

Die zuständige Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die Hinweise im Zusammenhang mit der oben genannten Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

