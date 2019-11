13:42 Uhr

Unbekannter wirft bei Lenting Zuckerrüben auf die Autobahn

Ein Unbekannter hat am Wochenende Zuckerrüben auf die Autobahn A9 bei Lenting geworfen. Dabei wurde das Führerhaus eines Lastwagens getroffen.

Am Samstag gegen 0.45 Uhr hat ein Unbekannter Zuckerrüben von einer Autobahnbrücke bei Lenting (Kreis Eichstätt) geworfen. Ein 65-jähriger Lastwagenfahrer hatte laut Polizei auf der Brücke einen unbeleuchteten Kastenwagen entdeckt. Als er die Brücke passierte, hörte er einen Einschlag am Führerhaus. Wie sich herausstellte, waren Zuckerrüben auf die A9 geworfen worden. Am Lastwagen war kein Schaden entstanden, auch der Fahrer blieb unverletzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0841/9343-4410 entgegen. (nr)

