Unfall bei Unterstall: Autofahrer prallt gegen Baum

Ein Autofahrer kommt bei Unterstall von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Der Mann kommt mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Zu einem Unfall ist es am Montagabend gegen 22.15 Uhr auf der Staatsstraße 2035 bei Unterstall gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt mit einem Auto auf der Staatsstraße von Neuburg in Richtung Nassenfels. Vor der Abzweigung nach Unterstall kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen Leitpfosten um und kam wieder zurück auf die Fahrbahn. Anschließend kam er wieder mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn, prallte gegen einen Baum und schleuderte in den Straßengraben.

Unfall bei Unterstall: 6000 Euro Schaden

Der Mann erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Da Alkoholeinwirkung als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

