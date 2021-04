Unfall mit Salpetersäure in Neuburger Milchwerken: Drei Mitarbeiter im Krankenhaus

Beim Betriebsunfall mit Salpetersäure in den Neuburger Milchwerken sind drei Mitarbeiter verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus.

Wie berichtet, kam es am Mittwochmorgen in den Neuburger Milchwerken an der Nördlichen Grünauer Straße zu einem Großeinsatz an Rettungskräften. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen lief ein Behälter mit Salpetersäure über, wodurch es zu einer chemischen Reaktion eines darüber liegenden Metallgitters mit der Säure kam, teilt die Polizei mit (lesen Sie hier mehr dazu).

Unfall mit Salpetersäure in Neuburger Milchwerken: Drei Verletzte

Insgesamt drei Beschäftigte erlitten Atemwegsreizungen und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden an der Anlage beläuft sich auf 50 Euro. (nr)

